Futbol

El Ocaso de una Era: Kylian Mbappé Despide a Seleccionador Francés en Amargo Cierre Mundialista

Kylian Mbappé dedicó un emotivo mensaje de gratitud y autocrítica al director técnico tras catorce años al frente de Les Bleus, en una despedida por el fin de su ciclo.

Deschamps dirigió a la selección gala durante 14 años. Foto: APDeschamps dirigió a la selección gala durante 14 años. Foto: AP

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