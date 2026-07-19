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Goleadores del Mundial 2026 en Vivo: Tabla del Top 10 de Máximos Anotadores

La cima del podio de goleadores del Mundial 2026 se definirá mañana, en el partido entre España y Argentina. Pero por ahora, Mbappé es el líder absoluto.

El centrocampista inglés Declan Rice, número 4, controla el balón y posteriormente anota el primer gol de su equipo durante el partido por el tercer puesto del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia e Inglaterra, disputado en el Miami Stadium de Miami el 18 de julio de 2026. Foto: AFPEl centrocampista inglés Declan Rice, número 4, controla el balón y posteriormente anota el primer gol de su equipo durante el partido por el tercer puesto del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia e Inglaterra, disputado en el Miami Stadium de Miami el 18 de julio de 2026. Foto: AFP

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La lucha por ser el máximo goleador del Mundial 2026 está al rojo vivo. Mbappé lidera, pero Messi tiene una última chance en la final. ¿Quién se llevará el título?

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