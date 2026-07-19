Goleadores del Mundial 2026 en Vivo: Tabla del Top 10 de Máximos Anotadores

La penúltima jornada del Mundial 2026 modificó la estructura en la tabla de anotadores y dejó el escenario listo para el desenlace. El partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra no solo definió al equipo acompañante de los finalistas en el podio. También catapultó a Kylian Mbappé, quien anotó dos goles en este compromiso, a la primera posición en la lista de goleadores.

El delantero francés ocupa la primera posición general con un registro de 10 goles y 4 asistencias en 769 minutos de actividad. Esto le otorga ventaja por ahora, aunque el desenlace final del liderato dependerá directamente del partido de mañana.

Esto porque en el segundo puesto se ubica Lionel Messi. El atacante de la selección argentina acumula 8 goles y 4 asistencias en 712 minutos jugados. Messi cuenta con la ventaja de disputar este domingo la final del torneo contra España, lo que le otorga una oportunidad más para modificar la distribución de las primeras plazas en el goleo del Mundial 2026.

La tercera casilla del listado pertenece al inglés Jude Bellingham, quien concluyó su participación con una marca de 7 goles y 1 asistencia en 698 minutos en la cancha. Bellingham aventaja por criterios de distribución de juego a Erling Haaland; el delantero de Noruega retiene la cuarta posición con una cifra idéntica de 7 goles, pero sin registrar asistencias en los 537 minutos que sumó durante el certamen.

Del quinto hacia abajo