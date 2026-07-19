Asesinan a Hombre a Puñaladas en Calles de Polanco

Un hombre fue asesinado la noche de este sábado 18 de julio tras ser atacado con varias heridas de arma blanca en calles de la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al encontrar a la víctima lesionada sobre la vía pública.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron una valoración al hombre; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México arribaron al sitio para acordonar la zona y resguardar la escena del crimen, mientras se realizaban las primeras diligencias.

Como parte de las investigaciones, los policías solicitaron el acceso a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el área con el objetivo de obtener indicios que permitan identificar a él o los responsables del ataque y establecer cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni han informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México proporcione más información sobre el caso conforme avancen las investigaciones y se recaben los indicios correspondientes.