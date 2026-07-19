Homicidios

Asesinan a Hombre a Puñaladas en Calles de Polanco

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al encontrar a la víctima lesionada sobre la vía pública

Asesinato en Polanco. Foto: N+Asesinato en Polanco. Foto: N+

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Tragedia en Polanco: un hombre muere apuñalado. Vecinos alertaron a emergencias, pero fue demasiado tarde. La investigación sigue en curso.

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