Dan Último Adiós a Josué Martínez, Reportero y Maestro Asesinado en Puebla

La mañana de este sábado 18 de julio se lleva acabo el funeral del Licenciado Josué Martínez Contreras quien era docente y director de noticias en San Martín Texmelucan, Puebla.

Decenas de familiares, amigos y compañeros llegaron a su domicilio para darle el último adiós acompañados de flores y globos blancos con mensajes de cariño.

Globos con mensaje de cariño para Josué Martínez en Puebla. Foto: N+

De acuerdo a los asistentes, el maestro será recordado con amor por su gran labor que tenía con la ciudadanía; En medio del dolor, la familia lleva acabo el cortejo fúnebre para proceder a enterrarlo.

Despiden con amor a Josué Martínez en San Marín Texmelucan

Josué Martínez Contreras también es recordado con cariño debido a su trabajo constante por las personas y animales, luego de fundar la organización Cre-Arte la cual está enfocada en un bienestar integral.

Josué Martínez, también conocido como "El Jaguar" dedicó gran parte de su vida en servir a los demás por lo que este día deja un vacío profundo para quien fue apoyado y escuchado por él.

Además, los mensajes de amor por parte de sus alumnos y compañeros, resaltan su compromiso con la docencia; Cabe destacar que también era conocido por su amor al deporte y recientemente se había graduado como abogado para poder ayudar a más personas.

Piden justicia por el asesinato de Josué Martínez en Puebla

La comunidad de San Martín Texmelucan aclama justicia luego de su asesinato ocurrido el pasado 16 de julio, piden que se investiguen las presuntas amenazas que había recibido con anterioridad y que este homicidio no quede impune.

El grito de justicia resonó en la Casa de la Mujer Campesina donde daba clases de forma altruista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tenía Seis Meses Amenazado: Asesinan al Periodista Josué Martínez Contreras en Puebla

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Puebla ya emitió un comunicado en donde aclara que se están llevando acabo las investigaciones correspondientes enfocado bajo el protocolo de protección a periodistas y personas comunicadoras.

Además, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el caso ya fue abordado en el Gabinete de Seguridad Federal y pidió que se investigaran las supuestas amenazas.

Con información de N+

MCS