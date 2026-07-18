Homicidios

Dan Último Adiós a Josué Martínez, Reportero y Maestro Asesinado en Puebla

Con flores y globos blancos, despiden a Josué Martínez Contreras, docente y director de noticias en San Martín Texmelucan, Puebla.

Funeral de Josué Martínez.Funeral de Josué Martínez en Puebla. Foto: N+

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Con flores y globos blancos, San Martín Texmelucan despide a Josué Martínez, reportero y maestro asesinado. Su legado de amor y justicia sigue vivo. Conoce más sobre su vida y lucha.

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