¿Quién Era Josué Martínez, Director de Noticias Asesinado en San Martín Texmelucan, Puebla?

El Licenciado Josué Martínez Contreras fue víctima de un ataque armado en la colonia San Lucas Atoyatenco en San Martín Texmelucan, Puebla.

¿Quién era Josué Martínez, Director de Noticias y Activista de Puebla?Asesinan a Josué Martínez, Director de Noticias y Activista de Puebla. Foto: Josué Mac - El Jaguar

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¿Quién era Josué Martínez? Director de Noticias y activista asesinado en San Martín Texmelucan. Su compromiso con la comunidad y causas sociales deja una huella imborrable. Conoce su historia.

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