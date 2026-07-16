¿Quién Era Josué Martínez, Director de Noticias Asesinado en San Martín Texmelucan, Puebla?

El director de noticias y activista, Josué Martínez Contreras, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves 16 de julio en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

Conmoción y tristeza se vive en la entidad poblana tras el homicidio ocurrido en contra del comunicador, el cual ocurrió en la calle Leona Vicario de la colonia San Lucas Atoyatenco.

Luego de que su hijo de 13 años reportara el asesinato, las autoridades llevaron acabo las diligencias correspondientes para proceder con las investigaciones para dar con los responsables de su muerte.

¿Quién era Josué Martínez Contreras? Hombre asesinado en San Martín Texmelucan

El Licenciado Josué Martínez Contreras era el Director General del medio de comunicación Noticias San Martín Texmelucan en el estado de Puebla; Su objetivo era dar a conocer los hechos más relevantes de este municipio y ser voz de la comunidad.

Además, se acababa de recibir como abogado en busca de ayudar a más personas y de acuerdo a sus conocidos, "velaba por hacer siempre el bien".

Su entusiasmo por el conocimiento lo llevó a estudiar la profesión de docente, y también dedicó su vida al deporte y su difusión. Josué Martínez era activista, creador de contenido, fundador y vocero de la organización Cre-Arte, una Asociación Civil que de acuerdo a sus redes sociales estaba comprometida con el bienestar integral de las personas y los seres sintientes, trabajando con responsabilidad, empatía y vocación de servicio para apoyar a quienes más lo necesitan.

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Cre-Arte lamenta muerte de su fundador: Josué Martínez Contreras

El hombre de 35 años de edad, aproximadamente, no solo será recordado por su pasión al comunicar noticias y realizar actividades de reportero, también, por su compromiso con las causas sociales, su solidaridad, liderazgo y amor por su comunidad.

La Asociación Cre-Arte expresó a través de una publicación, su gran tristeza por el fallecimiento de Josué Martínez, también conocido como "El Jaguar"; Esto mencionaron: Dedicó gran parte de su vida a servir a los demás, convencido de que el verdadero cambio comienza cuando extendemos la mano a quien más lo requiere.

La organización también describió a su fundador como un hombre de convicciones firmes, de corazón generoso y de espíritu incansable, quien soñó con una comunidad más justa, más humana y más unida, y trabajó todos los días para acercarse a ese ideal.

Con información de N+

MCS