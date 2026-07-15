Video de Asesinato en Calles de Ecatepec: Cámara Graba Momento de Disparos

Un video muestra el momento en que se registró un asesinato en calles de Ecatepec, Estado de México, así como los disparos.

El clip también muestra el seguimiento que realizaron elementos de seguridad para localizar el vehículo presuntamente involucrado en los hechos.

Las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia, muestran parte de la agresión y posteriormente la movilización de las autoridades para ubicar a los posibles responsables.

En la grabación se observa a un hombre que porta un arma de fuego, mientras ocurre la agresión en la vía pública. Posteriormente, el video muestra el recorrido del vehículo en el que presuntamente huyeron los involucrados.

Las autoridades iniciaron un operativo para dar seguimiento a la unidad, el cual concluyó cuando una patrulla logró interceptarla.

Así fue el operativo para localizar el vehículo

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que el despliegue se realizó tras recibir un reporte a través del número de emergencias 911 relacionado con un hecho con apariencia de delito de homicidio ocurrido en Ecatepec.

Como resultado del operativo, policías estatales ubicaron y aseguraron un vehículo que presuntamente habría sido utilizado durante la agresión.

La dependencia estatal informó que durante la intervención fueron detenidas dos personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades por su probable participación en delitos contra la salud.

FBPT