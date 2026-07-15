Video de Asesinato en Calles de Ecatepec: Cámara Graba Momento de Disparos

Un video revela un ataque en Ecatepec y la respuesta policial que llevó a la captura de dos sospechosos

Policías hacen recorridos de vgilancia en Edomex. Foto: X,@SS_EdomexPolicías hacen recorridos de vgilancia en Edomex. Foto: X,@SS_Edomex

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