Alrededor de las 8:30 de la noche se registraron detonaciones de arma de fuego en el interior de un domicilio en la comunidad de San Nicolás de La Condesa en Tarimoro.

Segundos después de los disparos se escucharon vehículos que huían del lugar, mientras vecinos y familiares llamaban a las autoridades al 911.

La víctima estaba acostado cuando fue atacado

De acuerdo a testigos, una persona se encontraba lesionada por impactos de arma en el interior del domicilio, por lo que esperaban la llegada de ambulancias.

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Elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate llegaron a una casa que se encuentra frente al Jardín Principal de la comunidad. Donde entraron a la casa para encontrar en su cama a un joven inconsciente con balazos en el cuerpo.

Paramédicos se encargaron de confirmar su muerte

Cuando llegaron los paramédicos se dispusieron a tomar sus signos vitales, con los cuales ya no contaba, confirmando su muerte.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzaron a realizar las distintas indagatoria y recolección de pesquisas para abrir una carpeta de investigación.

Mientras que el cuerpo fue levantado y trasladado por integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.