Sujetos Asesinan a Joven Frente a su Familia al Interior de su Vivienda; Ocurrió en Tarimoro

Un joven de 27 años de edad fue asesinado a balazos en su cuarto, cuando hombres armados entraron a su casa y frente a su familia le dispararon en San Nicolas de La Condesa, Tarimoro.

Matan a Joven de 27 Años en su Cuarto y Frente a su Familia en Tarimoro.N+

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Tragedia en San Nicolás de La Condesa: un joven fue asesinado en su cama. La policía busca pistas mientras la comunidad está en shock.

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