Dejan Cuerpo Embolsado en Calle de Ecatepec Hoy: ¿Qué Pasó en la Colonia Media Luna?

Se registró una movilización en Ecatepec tras encontrar un cuerpo embolsado; la Fiscalía investiga el caso

Hallan cuerpo en EcatepecHallan cuerpo sin vida en Ecatepec. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+