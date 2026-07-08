Dejan Cuerpo Embolsado en Calle de Ecatepec Hoy: ¿Qué Pasó en la Colonia Media Luna?

La mañana de hoy, 8 de julio de 2016, fue hallado un cuerpo embolsado en el municipio de Ecatepec, Estado de México; esto pasó en la colonia Media Luna.

El cuerpo fue localizado sobre la calle Urano, donde vecinos dieron aviso a las autoridades tras detectar un bulto sospechoso abandonado en la vía pública.

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Elementos de la policía acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo, por lo que acordonaron la zona para permitir el trabajo del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de los servicios periciales.

Fiscalía mantiene investigación por el hallazgo

Peritos realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo las diligencias necesarias para determinar la causa de muerte y lograr la identificación de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la persona localizada ni han reportado personas detenidas por estos hechos.

FBPT