Matan a Balazos a un Hombre Mientras Platicaba en Calles de León, Guanajuato

Un hombre identificado como Francisco fue asesinado a balazos la noche del martes mientras platicaba con otra persona frente a su domicilio y taller en la calle Junio de la colonia 8 de Junio.

El ataque ocurrió momentos antes de las 21:00 horas cuando al menos un agresor llegó en un vehículo, sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones, huyendo inmediatamente del lugar.

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de Francisco en el sitio y atendieron al acompañante, quien presentó heridas por proyectil y fue trasladado a un hospital.

Hasta el momento no hay detenidos por el asesinato de Francisco

La zona quedó acordonada por Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional, y agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía iniciaron las diligencias pertinentes para elaborar la carpeta de investigación.

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Mientras personal del SEMEFO, lbevantaron el cuerpo de Francisco para trasladarlo a Guanajuato, Capital a realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de muerte.

Sobre el o los presuntos responsables del ataque, hasta el momento no se sabe nada de su paradero, por lo que son buscados por las autoridades.