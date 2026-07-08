Matan a Balazos a un Hombre Mientras Platicaba en Calles de León, Guanajuato

Un hombre identificado como Francisco, perdió la vida, después de haber sido atacado a balazos cuando se encontraba platicando en calles de la colonia 8 de Junio en León.

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Impactante asesinato en León: Francisco fue baleado frente a su casa. Autoridades buscan a los responsables. Conoce más sobre este caso.

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Ataque a balazos en León deja un muerto y un herido