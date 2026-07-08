IMSS Alerta por Fraude: Así Engañan y te Roban el Dinero con Falsa Inscripción a Servicio

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo una advertencia hoy, 8 de julio de 2026, sobre un esquema de fraude que circula en redes sociales, en N+ te compartimos cómo engañan y roban dinero para hacer una falsa inscripción al servicio.

Durante la Mañanera del Pueblo, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó que estas ofertas son falsas y pueden ocasionar que las personas pierdan su dinero e incluso enfrenten consecuencias legales.

Supuestos gestores ofrecen afiliaciones al Seguro Social por cantidades muy inferiores a las cuotas oficiales, prometiendo acceso a los servicios médicos a cambio de pagos que van desde los 200 hasta los 600 pesos.

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¿Cómo opera el fraude de las falsas inscripciones al IMSS?

De acuerdo con el titular del IMSS, los responsables difunden anuncios en plataformas digitales donde ofrecen registrar a las personas en el instituto mediante el pago a un tercero.

Incluso, algunos promocionan esquemas similares a modelos piramidales, asegurando que mientras más personas se integren, menor será el costo de la afiliación.

IMSS señala que no se necesitan intermediarios para registrarse. Foto: IMSS

Zoé Robledo señaló que las empresas detrás de estas ofertas no existen o simulan relaciones laborales para registrar a personas como si fueran trabajadores de una compañía.

El funcionario advirtió que quienes aceptan este tipo de servicios pueden cometer un delito sin saberlo, además de perder el dinero entregado, ya que cuando el IMSS detecta estos registros irregulares, las inscripciones son canceladas y los beneficiarios dejan de contar con la cobertura médica.

Por su parte, recordó que las personas que trabajan por cuenta propia o que no cuentan con un patrón no necesitan contratar gestores ni intermediarios para obtener seguridad social.

FBPT