IMSS Alerta por Fraude: Así Engañan y te Roban el Dinero con Falsa Inscripción a Servicio

¡Alerta de fraude! IMSS advierte sobre falsas inscripciones en redes; este es el modo que usan para engañar y robar dinero

IMSSHospital del IMSS. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+