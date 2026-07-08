Video del Robo de Escultura de Leonora Carrington en CDMX: Así Pasó en San Cosme

Conoce aquí detalles del robo de varias esculturas y placas de bronce en la parroquia de San Cosme; SSC capitalina anuncia detención de un presunto implicado

Espacio de donde se robaron escultura en parroquia de San Cosme, CDMX. Foto: X @PadreJosedeJesEspacio de donde se robaron escultura en parroquia de San Cosme, CDMX. Foto: X @PadreJosedeJes

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Impactante robo en CDMX: esculturas de Leonora Carrington y Remedios Varo sustraídas de San Cosme. SSC detiene a un sospechoso. Descubre más detalles.

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