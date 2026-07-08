Video del Robo de Escultura de Leonora Carrington en CDMX: Así Pasó en San Cosme

El padre José de Jesús Aguilar compartió videos del robo de esculturas y placas de bronce en la parroquia de San Cosme, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), entre ellas una de la artista Leonora Carrington y otra inspirada en la obra de Remedios Varo.

“Si alguien se las ofrece o quiere vender, sepan que son robadas”, advirtió el sacerdote en una publicación en la red social X.

Mientras que hoy, 8 de julio de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina anunció la detención de un hombre presuntamente vinculado con el hurto.

¿Qué pasó en la parroquia de San Cosme?

Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la iglesia mostraron el momento en que se robaron las esculturas, entre las que también se encontraban dos ángeles, así como placas de bronce.

“Se robaron esta placa que dice cuida y respeta a los animales, y también se robaron esta que está en un lugar donde Remedios Varo y Leonora Carrington se reunían estas artistas especiales, se robaron esta escultura y esta afortunadamente les pesó tanto que la dejaron y tuvieron que regresarla aquí al jardín, pero lamentablemente se robaron dos ángeles que están cargando a un niño, los ángeles eran más o menos de este tamaño y al ser en bronce sabemos que son bastante pesados”, dijo el padre José de Jesús Aguilar.

Tras la denuncia, la SSC analizó las cámaras de videovigilancia y pudo establecer las características físicas y de vestimenta de los probables responsables.

Con dicha información, los policías realizaron recorridos por la zona y localizaron a un sujeto en el cruce de la calle Serapio Rendón y la avenida San Cosme, en la colonia San Rafael.

¡Ayúdenme por favor a difundir este robo! pic.twitter.com/Ej9OFVIky8 — PadreJosedeJesusAguilar (@PadreJosedeJes) July 7, 2026

Cae presunto implicado

El hombre, indicó la dependencia capitalina en un comunicado, tenía media filiación similar al sujeto de la investigación.

Por ello le marcaron el alto y le realizaron una revisión preventiva, en la que le aseguraron 19 bolsitas de plástico de color rojo que en su interior contenían una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana y cinco cigarrillos de elaboración artesanal con el mismo vegetal.

El sujeto, de 26 años de edad, fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

La SSC agregó que, en coordinación con las autoridades ministeriales, continúan con las indagatorias del caso para la identificación de todos los involucrados en el hecho.

SPB