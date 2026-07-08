¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 8 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este miércoles

Amanecer en la ciudad de las montañasFoto: Fabián Gónzalez

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¿Cómo estará el clima en Monterrey hoy? Temperaturas entre 24-33°C, cielo medio nublado y 24% de probabilidad de lluvia. Descubre más sobre el pronóstico para el fin de semana.

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