¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 8 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

Al amanecer de este miércoles 8 de julio, las condiciones meteorológicas en Monterrey y su zona metropolitana registran temperaturas de entre 24 y 25 grados centígrados, con cielo nublado en algunos sectores y medio nublado en otros. En cuanto a la calidad del aire, el reporte indica condiciones aceptables en Escobedo y buenas en el resto de la zona metropolitana de Monterrey, por lo que se mantienen niveles favorables para la población.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Miércoles 8 de Julio de 2026

De acuerdo con el pronóstico, al igual que en los días anteriores, durante esta jornada continuarán las condiciones de cielo medio nublado, con una temperatura máxima estimada entre los 32 y 33 grados centígrados. Asimismo, existe un 24 por ciento de probabilidad de lluvia durante la tarde, debido a la presencia de condiciones atmosféricas que podrían generar precipitaciones aisladas en algunos puntos de la ciudad.

Lluvias podrían aumentar durante el fin de semana

Durante la jornada del miércole nuevamente se registraron chubascos de manera aislada en distintos sectores de Monterrey, y para este miércoles no se descarta la posibilidad de que se presenten lluvias por la tarde.

El pronóstico señala que hacia el fin de semana las probabilidades de precipitaciones podrían incrementarse. Para el viernes se mantiene una posibilidad del 24 por ciento, mientras que para el sábado aumenta hasta un 56 por ciento y para el domingo se estima en 34 por ciento.

Las autoridades meteorológicas mantienen concentradas las expectativas de lluvia principalmente para el fin de semana. En tanto, para la próxima semana se prevé que las precipitaciones disminuyan y que continúen temperaturas alrededor de los 33 y 34 grados centígrados, con cielo medio nublado.

Actualmente, las precipitaciones continúan presentándose en regiones de la Sierra Madre Occidental, el occidente, centro y sureste del país, debido a la influencia de canales de baja presión y una vaguada en altura que cruza sobre Tamaulipas.

Además, en la zona sureste del territorio nacional se mantiene la presencia de la Onda Tropical número 16 de la temporada, fenómeno que podría fortalecer las lluvias en esa región. Por otra parte, se mantiene vigilancia sobre zonas de inestabilidad en el océano Pacífico, principalmente una ubicada frente a la costa de Oaxaca, la cual presenta un 40 por ciento de potencial ciclónico.

Una segunda zona de vigilancia, localizada muy lejos del territorio nacional, muestra un 60 por ciento de potencial, aunque actualmente no representa una influencia para México.

En tanto, continúa inhibida la actividad meteorológica en el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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