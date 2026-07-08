México y Suiza Acuerdan Fortalecer Acuerdo Comercial y Patrimonio Cultural

El presidente de Suiza realiza una visita de Estado en México, en el marco de los 80 años de relación diplomática entre ambos países

Claudia Sheinbaum y Guy Parmelin, en Palacio NacionalClaudia Sheinbaum y Guy Parmelin, presidentes de México y Suiza, respectivamente. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Guy Parmelin, presidente de Suiza, visita México para fortalecer lazos comerciales y celebrar 80 años de relaciones diplomáticas. Claudia Sheinbaum lo recibe en Palacio Nacional. Conoce los detalles de esta reunión.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+