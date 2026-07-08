México y Suiza Acuerdan Fortalecer Acuerdo Comercial y Patrimonio Cultural

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió hoy, 8 de julio de 2026, en Palacio Nacional, a Guy Parmelin, mandatario de la Confederación Suiza, quien realiza una visita de Estado en el marco del fortalecimiento comercial entre nuestro país y Europa, y los 80 años de relación diplomática entre ambos países. Luego del encuentro, los mandatarios dieron una conferencia de prensa en la que hablaron de los acuerdos a los que llegaron este miércoles.

Ceremonia de bienvenida por visita de Estado a México de Guy Parmelin, presidente de Suiza. Foto: N+

El presidente de Suiza y su esposa, Caroline Merotto, fueron recibidos con honores en el Patio Central de Palacio Nacional, donde se entonaron los himnos de cada país.

Luego de la ceremonia de bienvenida, ambos mandatarios se tomaron la fotografía oficial de la visita de Estado, para posteriormente dar inicio a la reunión bilateral.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Recibe al Presidente de Suiza, Guy Parmelin, en Palacio Nacional

Parmelin felicita a Sheinbaum por Mundial 2026

Luego de la reunión bilateral, ambos mandatarios dieron una conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en la que Guy Parmelin felicitó a la presidenta Sheinbaum Pardo por la organización del Mundial 2026, “que ha sido un éxito hasta ahora”, luego de que Suiza obtuvo su pase a cuartos de final, partido en el que se enfrentará a Argentina.

México y Suiza: 80 años de relación diplomática

En su turno, la presidenta Sheinbaum Pardo detalló que la reunión de hoy con Guy Parmelin, autoridades y empresarios de Suiza fue cordial y productiva.

“Esta visita, como bien mencionó el presidente, tiene un significado muy especial, porque este 2026 conmemoramos 80 años de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza, ocho décadas de amistad, de respeto y de cooperación entre nuestros pueblos, y el próximo año 2027, se conmemorarán 200 años del primer consulado suizo en México”, apuntó la presidenta Sheinbaum.

Los acuerdos entre México y Suiza

Sheinbaum Pardo informó que ambos países acordaron fortalecer el acuerdo comercial México-Suiza y actualizarlo: “Nos interesa seguir trabajando con Suiza en el acuerdo comercial que tenemos con este país hermano”.

Dijo que en 2025, el comercio bilateral con Suiza ascendió a 4,272 millones de dólares.

Guy Parmelin y Caroline Merotto llegaron a México el 6 de julio de 2026, y fueron recibidos por el canciller Roberto Velasco Álvarez.

En tanto, la embajada de Suiza en México destacó que la visita de Estado de Guy Parmelin se desarrolla “en el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas entre Suiza y México, un hito que refleja décadas de compromiso con la prosperidad mutua”.

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