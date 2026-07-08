Trump Advierte que EUA Reactivará Ataques contra Irán: “Les Vamos a Dar Duro”

Desde la cumbre de la OTAN, en Turquía, Trump asegura que Estados Unidos le dará duro a Irán hoy

Trumo en la cumbre de la OTAN, en TurquíaTrumo en la cumbre de la OTAN, en Turquía. Foto: Reuters

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Aumenta tensión entre Estados Unidos e Irán: Trump declara que EUA golpeará a Irán esta noche ¿Qué sigue en este conflicto? Infórmate aquí.

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