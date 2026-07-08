Trump Advierte que EUA Reactivará Ataques contra Irán: “Les Vamos a Dar Duro”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó hoy, 8 de julio de 2026, una nueva advertencia contra Irán, al afirmar que las fuerzas estadounidenses atacarán nuevamente.

"Esta noche les vamos a dar duro”, afirmó el presidente Trump en declaraciones previas a una reunión que sostuvo con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, en el marco de la cumbre de la OTAN, que se realiza en Turquía.

El mandatario estadounidense dijo que los iraníes "violan el acuerdo cada día" y que “se están comportando muy mal, como lo han hecho durante 47 años".

"Los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques”, apuntó.

¿Y el acuerdo de paz?

Trump señaló que el memorándum de entendimiento, que servía como acuerdo inicial de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, ya había “terminado".

Agregó que no sabía si Estados Unidos llegará a un acuerdo con irán o “quizá, simplemente, lo hagamos sin acuerdo”.

En un recrudecimiento de las hostilidades, que provocó un fuerte aumento en los precios del crudo, Irán dijo que había atacado instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait después de que las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos iraníes, en respuesta a los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz.

La reanudación de los ataques agravó las preocupaciones en materia de seguridad en el estrecho de Ormuz.

RMT