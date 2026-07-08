Trump Anuncia desde Cumbre de la OTAN Que Alto al Fuego con Irán Terminó: "Son Escoria"

El mandatario dijo que no quiere negociar con el régimen "porque son basura", luego de que Irán bombardeara bases militares en Bahréin y Kuwait como respuesta a ofensiva de EUA

Donald Trump, presidente de Estados UnidosDonald Trump, presidente de Estados Unidos, asiste a la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía

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Trump desde la Cumbre de la OTAN: 'El alto al fuego con Irán ha terminado. Son escoria'. ¿Qué sigue tras los bombardeos en Bahréin y Kuwait? Descubre más.

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