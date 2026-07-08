Trump Anuncia desde Cumbre de la OTAN Que Alto al Fuego con Irán Terminó: "Son Escoria"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue tajante al referirse sobre el memorando de acuerdo de alto al fuego con Irán y dijo que este ha terminado.

El mandatario dijo desde Ankara, Turquía, donde se celebra la Cumbre de la OTAN, que el acuerdo firmado el 17 de junio para el cese a las hostilidades concluyó.

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", aseguró Trump.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Donald Trump Arremete Contra la OTAN Durante Cena de Estado en Ankara, Turquía

El acuerdo provisional de ‌alto el fuego firmado entre Washington y Teherán —bajo la mediación de Pakistán— tenía como objetivo proporcionar un margen de 60 días para negociar un acuerdo permanente.

Sin embargo, las conversaciones, que se celebrarían en Suiza, no se lograron luego de la ofensiva de Israel sobre Líbano, cuyo alto al fuego era parte del acuerdo.

Después viniveron las conversaciones indirectas en Catar, mismas que concluyeron la semana pasada sin avances, por lo que la solución al conflicto parece estar pendiendo de alfileres.

Trump anuncia fin de acuerdo

Luego de que el Ejército estadounidense lanzara este martes una nueva oleada de ataques contra Irán, la República Islámica respondió con bombardeos sobre bases militares de EUA en Bahréin y Kuwait.

Junto ‌al ‌secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Donald Trump sentención: "En lo que a mí respecta, tratar con ellos es simplemente una pérdida de tiempo".

El mandatario acusó además a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en la tregua firmada entre Washington y Teherán.

"Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados", añadió Trump.

Revocan licencia para vender petróleo

Estados Unidos también revocó el ​martes una licencia que permitía a Irán vender petróleo después de que tres petroleros fueran ‌alcanzados por ‌proyectiles en el estrecho de Ormuz.

En virtud del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, el Tesoro estadounidense emitió el 22 de junio una licencia general para permitir la venta de crudo y productos petroquímicos y petroleros de origen ‌iraní hasta el 21 de agosto.

Al revocar esa licencia el ⁠martes, dio a Irán hasta el 17 de julio para cerrar cualquier transacción.

ICM