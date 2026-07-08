¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 8 de Julio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Bloqueo en la México-QuerétaroManifestantes bloquean la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Hoy, 8 de julio, la autopista México-Querétaro presenta problemas viales. Conoce los detalles y evita retrasos en tu viaje. Mantente informado con N+.

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