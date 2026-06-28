Irán y Estados Unidos Intercambian Bombardeos y Amenazan con Suspender Acuerdos

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, lanzó drones y misiles este domingo contra Baréin y Kuwait en respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos que alcanzaron a la República Islámica, y amenazó con que podría producirse una "parálisis total" de las negociaciones para poner fin a la guerra si Washington continúa con sus ataques.

Los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que antes pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo, sin la supervisión directa de Irán, desencadenaron el fuego cruzado que ahora atenaza a la región. Un organismo marítimo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos afirmó el sábado que ampliaría una ruta cerca de Omán en el estrecho de Ormuz para permitir el tráfico tanto de entrada como de salida, lo que abre un nuevo foco de tensión con Teherán.

Irán insiste en que, tras la guerra, sólo él debe gobernar el estrecho, rompiendo con décadas en las que el mundo consideró que el estrecho eran aguas internacionales libres para todos, pese a estar situado en aguas territoriales de Irán y Omán. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, reiteró ese punto de vista durante una visita oficial a Irak este domingo.

"Cualquier interferencia en este asunto, cualquier intento de establecer arreglos nuevos o separados de los que actualmente está llevando a cabo la República Islámica de Irán, sólo conducirá a más complicaciones, retrasará la reapertura del estrecho de Ormuz y aumentará el nivel de tensión, tal como en las últimas dos noches fuimos testigos de incidentes en el estrecho de Ormuz que llevaron a un aumento de la tensión y la confrontación", dijo en Bagdad.

Estados Unidos e Irán aún debaten los términos de un acuerdo de paz provisional, incluidos asuntos como permitir el paso de buques por la estrecha boca del golfo Pérsico, levantar los bloqueos y sanciones de Estados Unidos, y abordar el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. En virtud del memorando de entendimiento firmado a principios de este mes, Estados Unidos e Irán tienen 60 días para concretar los detalles. Los ataques amenazan con hacer descarrilar el acuerdo antes de que pueda finalizarse.

Ataques contra estados que albergan tropas de EUA

El ejército de Kuwait indicó que las defensas antiaéreas interceptaron drones y misiles iraníes entrantes el domingo por la mañana, justo después de los ataques estadounidenses.

Kuwait, que alberga una importante base del Ejército de Estados Unidos, dijo que detectó e interceptó dos misiles balísticos y que no había reportes de heridos ni de daños.

El Ministerio del Interior de Baréin dijo que los ataques iraníes dañaron un edificio residencial cerca del aeropuerto internacional y que nadie murió. El ministerio difundió fotos de un edificio de ocho pisos que mostraban el último piso completamente destruido, lleno de escombros y con las ventanas reventadas.

Baréin alberga la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, cuya base allí fue objeto de ataques repetidos durante la guerra. El edificio dañado el domingo no estaba cerca del cuartel general de la flota, en el centro de Manama.

El Ministerio bareiní de Exteriores emitió un comunicado en el que condenó lo que calificó como "una peligrosa escalada que revela que lo que Teherán está haciendo no es un acto pasajero ni un incidente aislado, sino más bien un enfoque deliberado y un patrón sistemático de agresión repetida contra la soberanía del reino y la seguridad de sus ciudadanos y residentes".

Trump acusa a Irán de violar el alto al fuego

Las nuevas hostilidades llegaron después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran fuego durante el fin de semana.

A primera hora de este domingo, el Comando Central del ejército de Estados Unidos informó que atacó "infraestructura de vigilancia" militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de colocación de minas, tras un ataque contra un buque en el mar a primera hora del sábado. Ese buque, el petrolero Kiku con bandera de Panamá, transportaba crudo para la empresa estatal de energía de Qatar, un negociador clave entre Irán y Estados Unidos.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que su país había "atacado lugares de almacenamiento de misiles y drones iraníes, y sitios de radar costero, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, ¡OTRA VEZ!".

Advirtió que podría llegar un punto en el que Estados Unidos ya no pueda ser razonable "y se verá obligado a completar el trabajo militarmente".

"¡Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El incidente sigue a un intercambio similar ocurrido apenas días antes, cuando un dron iraní impactó el jueves contra un buque mercante frente a la costa de Omán y el ejército de Estados Unidos respondió con ataques

Señalamientos mutuos

La Guardia Revolucionaria se atribuyó la responsabilidad de ambos ataques y afirmó que tuvo como objetivo la base aérea de Al Asad en Kuwait.

"Que el enemigo sepa que violar el alto al fuego... conducirá a una paralización total de los procesos en curso", añadió la Guardia.

La Guardia Revolucionaria, que controla el arsenal de misiles balísticos de Irán, responde únicamente ante el líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, y se cree que ahora ejerce una influencia aún mayor en la República Islámica.

El ejército de Estados Unidos señaló que "Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego", pero "optó por no hacerlo" cuando sus fuerzas atacaron al Kiku.

Según sitios web de seguimiento de buques, el Kiku salió a principios de semana de un campo petrolífero qatarí en el centro del Golfo Pérsico y se dirigía a un puerto de los Emiratos Árabes Unidos situado en el golfo de Omán, justo al otro lado del estrecho de Ormuz.

Al parecer intentaba utilizar una ruta establecida cerca de la costa de Omán que está sirviendo como alternativa a la ruta avalada por Irán que atraviesa sus propias aguas.

ASJ