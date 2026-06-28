Irán y Estados Unidos Intercambian Bombardeos y Amenazan con Suspender Acuerdos

La Guardia Revolucionaria iraní lanzó drones y misiles contra Baréin y Kuwait en represalia a los ataques aéreos de Estados Unidos y el intercambio hostil puso a prueba las negociaciones de paz

IránFoto: Reuters.

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Irán lanza drones y misiles contra Baréin y Kuwait tras ataques de EE.UU. El conflicto amenaza con paralizar negociaciones cruciales. ¿Se romperá el alto al fuego?

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