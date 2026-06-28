Milagro Entre Escombros: Rescatan con Vida a Bebé a Más de 72 Horas de Terremotos en Venezuela

Cuando las posibilidades de hallar sobrevivientes parecían agotarse, el rescate de un bebé atrapado bajo los escombros devolvió la esperanza a quienes siguen buscando víctimas del desastre.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

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Milagro en Venezuela: un bebé es rescatado con vida tras 72 horas bajo escombros. La esperanza renace en medio de la tragedia que ha dejado más de 1,400 fallecidos. Descubre cómo ocurrió este increíble rescate.

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