Milagro Entre Escombros: Rescatan con Vida a Bebé a Más de 72 Horas de Terremotos en Venezuela

Mientras Venezuela enfrenta una de las peores tragedias de su historia reciente, una historia de esperanza emergió entre los escombros. Equipos estadounidenses de búsqueda y rescate lograron salvar con vida a un bebé que permaneció atrapado alrededor de 72 horas tras los sismos que han sacudido al país y que, hasta el momento, han dejado más de 1,400 personas fallecidas.

Los terremotos provocaron el colapso de edificios, viviendas e infraestructura en distintas zonas del país, dejando además miles de personas afectadas. La magnitud de la emergencia ha obligado a desplegar brigadas de rescate nacionales e internacionales que continúan trabajando contrarreloj para localizar sobrevivientes.

Aunque los especialistas señalan que las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen considerablemente después de las primeras 72 horas, las labores de búsqueda no se han detenido. Y precisamente cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, ocurrió un rescate que ha dado la vuelta al mundo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Rescatistas del Ejército Mexicano Buscan Sobrevivientes en La Guaira, Venezuela

Manos ansiosas

En el exterior de un edificio reducido a escombros, Las manos ansiosas, casi temblorosas, de los rescatistas estadounidenses esperaban para recibir al bebé.

Sentados y en cuclillas, el grupo de rescatistas fue recibiendo al pequeño y pasándolo de mano en mano, mientras lo cubrían con una cobijita azul y el sobreviviente lanzaba un llanto que era una esperanza de vida y un aliciente para los rescatistas.

Para muchos de los socorristas, el hallazgo representa una prueba de que aún pueden ocurrir milagros en medio de la tragedia. El rescate del bebé no solo significa una vida salvada, sino también un poderoso recordatorio de que la esperanza continúa viva pese al devastador saldo que han dejado los sismos en Venezuela.