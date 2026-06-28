Asi Quedaron Definidos los 16avos del Mundial 2026 que Inician este 28 de Junio

Los cruces para dieciseisavos de final del Mundial 2026 quedaron definidos y el primer partido será este domingo entre Canadá y Sudáfrica; la ronda acabará el 3 de julio con tres encuentros

16avos MundialFoto: Reuters.

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La fase de eliminación directa del Mundial 2026 comienza este domingo. Sudáfrica y Canadá abren los dieciseisavos. ¿Quiénes llegarán a la final? Conoce todos los enfrentamientos.

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Lista Completa 16avos Mundial 2026: Cruces Partidos y Fechas