Aficionados Despiden a la Selección de Irán en Tijuana Tras su Eliminación del Mundial

Decenas de aficionados se reunieron este sábado en las inmediaciones del hotel de concentración de la selección de Irán, en Tijuana, para despedir al equipo luego de que concluyera su participación en el torneo internacional de futbol.

Durante la jornada, seguidores del conjunto iraní y miembros de la delegación permanecieron atentos a los resultados de los encuentros, con la esperanza de que el equipo lograra avanzar a la siguiente fase de la competencia.

Sin embargo, tras confirmarse su eliminación, los asistentes aprovecharon los últimos momentos para expresar su respaldo a los jugadores y cuerpo técnico.

Al concluir la participación del representativo iraní, el secretario de la Federación de Futbol de Irán salió del hotel para agradecer las muestras de apoyo y hospitalidad que recibió la delegación durante su estancia en la ciudad.

El representante reconoció el recibimiento de los aficionados tijuanenses y el ambiente que acompañó al equipo desde su llegada a Baja California.

Jugador comparte mensaje de despedida en redes

Tras finalizar el torneo, el jugador Ramin Rezaian de la selección iraní también compartió un mensaje a través de su cuenta en la red social X, donde expresó su agradecimiento por el cariño recibido durante su estancia en Tijuana.

La publicación fue compartida por aficionados, quienes destacaron el vínculo que se generó entre el equipo y la comunidad fronteriza a lo largo de su concentración.

Aunque la selección iraní quedó eliminada del torneo, su paso por Tijuana estuvo marcado por convivencias con aficionados, muestras de apoyo y diversas expresiones culturales.

Durante las últimas semanas, cientos de personas acudieron al hotel de concentración para obtener autógrafos, fotografías y despedir al equipo antes de su regreso.

Información Omar Marmolejo

APG