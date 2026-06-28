Aficionados Despiden a la Selección de Irán en Tijuana Tras su Eliminación del Mundial

Seguidores acudieron al hotel de concentración para acompañar al equipo tras concluir su participación en el torneo

Despiden a selección de Iran en TijuanaFoto: N+

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La selección de Irán se despide de Tijuana tras quedar fuera del Mundial. Aficionados y jugadores comparten momentos de agradecimiento y apoyo en la frontera.

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