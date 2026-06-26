Arte Iraní Encuentra un Hogar en Tijuana con Proyecto de Dos Ilustradores
Dos artistas crearon camisetas conmemorativas para la selección iraní como símbolo de amistad entre ambas culturas
Foto: N+
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Arte iraní y mexicano se unen en Tijuana: camisetas conmemorativas celebran la amistad cultural entre Irán y México, diseñadas por Yalda Sepahpour y Andrés Araiza.
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PorRedacción N+
La estancia de la selección de Irán en Tijuana inspiró un proyecto artístico que unió elementos de la cultura iraní y mexicana. Los ilustradores Yalda Sepahpour y Andrés Araiza diseñaron una serie de camisetas conmemorativas para el equipo nacional, con el objetivo de transmitir un mensaje de identidad, hospitalidad y unión entre ambos pueblos.
Yalda Sepahpour, originaria de Teherán, llegó a Tijuana hace dos años y fue en la ciudad fronteriza donde conoció al artista sonorense Andrés Araiza.
Desde entonces trabajan en conjunto desarrollando distintas técnicas de ilustración, pintura al óleo, rotulación y proyectos sobre diversos materiales, consolidándose como un dúo artístico dentro de la escena cultural tijuanense.
Con motivo de la visita de la selección iraní a Baja California, ambos artistas, en colaboración con el colectivo de serigrafía Serijuana, elaboraron camisetas conmemorativas para obsequiarlas a los jugadores.
Las prendas incorporan elementos representativos de ambos países, como flores tradicionales de Irán, nopales y la palabra “Tijuana”, con el propósito de reflejar el encuentro entre las dos culturas.
Tijuana, un lugar para crear
Yalda explicó que eligió establecerse en Tijuana por el ambiente creativo y la calidez de las personas.
La artista destacó que la ciudad le permitió integrarse a una comunidad donde ha encontrado inspiración en la cultura mexicana, su gastronomía, música y expresiones artísticas.
Los artistas señalaron que inicialmente su intención era únicamente entregar las camisetas a la selección iraní, sin imaginar el alcance que tendría el proyecto.
Consideraron que la difusión de su trabajo permitió compartir un mensaje de amistad y colaboración entre México e Irán, impulsado por el arte como una forma de acercar culturas.
Actualmente, Yalda Sepahpour y Andrés Araiza trabajan en nuevas colecciones y preparan próximas exhibiciones donde presentarán obras inspiradas en sus experiencias y en el intercambio cultural que han vivido desde la frontera.