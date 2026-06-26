Arte Iraní Encuentra un Hogar en Tijuana con Proyecto de Dos Ilustradores

La estancia de la selección de Irán en Tijuana inspiró un proyecto artístico que unió elementos de la cultura iraní y mexicana. Los ilustradores Yalda Sepahpour y Andrés Araiza diseñaron una serie de camisetas conmemorativas para el equipo nacional, con el objetivo de transmitir un mensaje de identidad, hospitalidad y unión entre ambos pueblos.

Yalda Sepahpour, originaria de Teherán, llegó a Tijuana hace dos años y fue en la ciudad fronteriza donde conoció al artista sonorense Andrés Araiza.

Desde entonces trabajan en conjunto desarrollando distintas técnicas de ilustración, pintura al óleo, rotulación y proyectos sobre diversos materiales, consolidándose como un dúo artístico dentro de la escena cultural tijuanense.

Con motivo de la visita de la selección iraní a Baja California, ambos artistas, en colaboración con el colectivo de serigrafía Serijuana, elaboraron camisetas conmemorativas para obsequiarlas a los jugadores.

Las prendas incorporan elementos representativos de ambos países, como flores tradicionales de Irán, nopales y la palabra “Tijuana”, con el propósito de reflejar el encuentro entre las dos culturas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dúo Artístico Iraní en Tijuana Diseña Regalo Especial para la Selección de Irán

Tijuana, un lugar para crear

Yalda explicó que eligió establecerse en Tijuana por el ambiente creativo y la calidez de las personas.

La artista destacó que la ciudad le permitió integrarse a una comunidad donde ha encontrado inspiración en la cultura mexicana, su gastronomía, música y expresiones artísticas.

Los artistas señalaron que inicialmente su intención era únicamente entregar las camisetas a la selección iraní, sin imaginar el alcance que tendría el proyecto.

Consideraron que la difusión de su trabajo permitió compartir un mensaje de amistad y colaboración entre México e Irán, impulsado por el arte como una forma de acercar culturas.

Actualmente, Yalda Sepahpour y Andrés Araiza trabajan en nuevas colecciones y preparan próximas exhibiciones donde presentarán obras inspiradas en sus experiencias y en el intercambio cultural que han vivido desde la frontera.

Información Pamela Mercado

APG