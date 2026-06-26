Arte Iraní Encuentra un Hogar en Tijuana con Proyecto de Dos Ilustradores

Dos artistas crearon camisetas conmemorativas para la selección iraní como símbolo de amistad entre ambas culturas

Arte Iraní Encuentra un Hogar en Tijuana con Proyecto de Dos IlustradoresFoto: N+

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Arte iraní y mexicano se unen en Tijuana: camisetas conmemorativas celebran la amistad cultural entre Irán y México, diseñadas por Yalda Sepahpour y Andrés Araiza.

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