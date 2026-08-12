Cultura

Murió Vicente Quirarte, Figura Fundamental de la Poesía Mexicana Contemporánea

Fue integrante de El Colegio Nacional, de la junta de gobierno de la UNAM y director de la Biblioteca Nacional de México

Vicente QuirarteLa UNAM, cuna del escritor, despidió con "mucha tristeza" a quien se desempeñaba como profesor e investigador de la mayor casa de estudios del país. Foto: Cuartoscuro.

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