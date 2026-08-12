Murió Vicente Quirarte, Figura Fundamental de la Poesía Mexicana Contemporánea

El escritor Vicente Quirarte Castañeda falleció este martes en la Ciudad de México a los 72 años, tras dedicar su vida a la poesía, la crónica, el ensayo, el teatro y la crítica literaria, disciplinas que lo llevaron a convertirse en una de las figuras clave de la literatura mexicana contemporánea.

Voz fundamental como poeta, también era reconocido como académico e investigador.

La noticia fue anunciada por varias de las instituciones de las que formó parte, como la Academia Mexicana de la Lengua (AML), de la cual fue miembro desde 2003.

"La Academia Mexicana de la Lengua lamenta el sensible fallecimiento de Vicente Quirarte, destacado escritor y académico", escribió la AML tras informar que realizará una guardia de honor el miércoles 12 de agosto en la capital mexicana.

El Colegio Nacional también lamentó el deceso de Quirarte, de quien dijo fue uno de los "mayores representantes" de la comunidad literaria del país.

"Agradecemos su enorme aporte a la cultura mexicana y su compromiso con nuestro país", subrayó el mensaje publicado por el colegio del que fue integrante desde 2016 y donde destacó en la hemerobibliografía de los siglos XIX y XX, así como la edición crítica de autores mexicanos.