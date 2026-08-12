Internacional

Trump Confirma que Bajó en Secreto de Avión Presidencial en Turquía por Amenazas

El mandatario estadounidense no viajó a Reino Unido tras la cumbre de la OTAN en el Air Force One, sino que fue trasladado en una misión clandestina en una aeronave militar

TrumpUn avión más pequeño, un C-32A, llevó a Trump a Reino Unido mientras que los medios y algunos funcionarios creyeron que el presidente seguía en el avión más grande. Foto: Reuters.

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