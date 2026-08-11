Internacional

Revelan que Trump Salió en Vuelo Secreto de Turquía Ante Amenazas Iraníes

El avión en que se trasladó el mandatario era de tipo militar y todo fue una "misión clandestina"

Trump aviónLa Casa Blanca envió un comunicado defendiendo la seguridad del nuevo avión. Foto: Reuters.

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