Academia Militarizada de Sayula no Está Registrada Ante la Secretaría de Educación

La academia militarizada señalada de abuso en Sayula no está registrada ante la Secretaría de Educación.

De acuerdo con las autoridades, en los últimos ocho años se han identificado tres casos de escuelas que se ostentaban como militarizadas, pese a que este tipo de educación no está permitido.

De esos tres planteles, dos ya dejaron de operar: uno en Sayula y otro en Ciudad Guzmán. El tercero, que también se encuentra en Sayula, continúa en funcionamiento, aunque, según señalaron las autoridades, cambió su denominación debido a que no se permite este tipo de modelo educativo.

Juan Carlos Flores, secretario de Educación Jalisco, declaró: "Nosotros tenemos una academia que opera como academia y lo que estamos pidiendo de apoyo al municipio, tanto de Sayula como de Ciudad Guzmán, es que es donde tenemos este caso para que la licencia municipal no se dé como escuelas; se dé una academia o como una actividad extraescolar, como cuando alguien practique un arte marcial o algo similar".

Dijo que, a nivel federal, ya existe una instrucción muy clara sobre este tipo de educación, la cual está prohibida.

Juan Carlos Flores, secretario de Educación Jalisco también comentó: "Hay que distinguir entre academias; hay muchas academias, hay actividades, grupos de asociaciones civiles que promueven la disciplina militar; los hemos visto desfilar en nuestros eventos, pero son actividades no escolarizadas".

¿Qué han informado las autoridades sobre la supervisión de estas academias?

Por parte de la Secretaría de Educación, mencionó que los municipios deben supervisar este tema; sin embargo, en el caso de la Academia Militarizada ubicada en Sayula, personal de Comunicación Social de Sayula mencionó que no pueden hablar al respecto porque se trata de un caso que investiga la Fiscalía de Jalisco. En esta dependencia, solo mencionaron que hay ocho carpetas de investigación en integración por casos de violencia.

Mientras tanto, este lugar sigue operando