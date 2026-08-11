Seguridad

Academia Militarizada de Sayula no Está Registrada Ante la Secretaría de Educación

La academia militarizada ubicada en Sayula no se encuentra registrada ante la Secretaría de Educación. A nivel federal se encuentra prohibida la educación militar

Academia militar en SayulaDenuncian academia militar por abusos en Sayula. Foto: N+

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La academia militarizada en Sayula sigue operando sin registro oficial

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