Seguridad

Víctimas de Academia Militarizada en Sayula, Jalisco, Exigen Justicia

La academia militar señalada por abusos en Sayula, Jalisco, tenía víctimas provenientes de distintos estados de la República Mexicana

Instalaciones de academia militarFachada de la academia militar de Sayula. Foto: N+

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Academia militarizada acusada de abusos. Víctimas de todo México, como Daniel, sufrieron maltratos.

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