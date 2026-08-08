Seguridad

Mujer Afirma que su Hijo con Autismo Sufrió Maltrato Físico en Academia Militarizada Esparta

David es un joven con autismo que estuvo inscrito en la Academia Militarizada Esparta, en Sayula, Jalisco, y sufrió maltrato físico y psicológico

Zull, madre de DavidUna mujer denuncia que su hijo sufrió maltrato físico y psicológico en una escuela militarizada de Sayula, Jalisco. Foto: N+

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En Sayula, un niño con autismo fue maltratado en academia militarizada. Su madre denuncia falta de medicamentos y abuso psicológico

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