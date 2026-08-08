Mujer Afirma que su Hijo con Autismo Sufrió Maltrato Físico en Academia Militarizada Esparta

David es un joven con autismo que fue inscrito a la Academia Militarizada Esparta, ubicada en el municipio de Sayula, Jalisco; su madre asegura que sufrió maltrato físico y psicológico al interior de este lugar.

Desde los 6 años de edad, David recibe atención con especialistas, cuando cumplió 10 años, desarrolló trastorno oposicionista desafiante, un problema de salud mental que sigue un patrón constante de enojo, desobediencia y rebeldía contra los padres o figuras de autoridad.

Los padres de David decidieron ingresarlo a esta supuesta escuela militarizada, por la recomendación de su paidopsiquiatra, quien les mencionó que en este lugar, varios de sus pacientes habían sido internado con excelentes resultados.

El menor dejó de recibir sus medicamentos cuando fue internado

David ingresó con un tratamiento de medicamentos controlados y con dos peluches que eran su apego. Pero durante su estancia, asegura su madre, que el joven nunca recibió el medicamento, lo que puso en riesgo su salud, incluso, bajó 5 kilos, ya que dice que no le daban de comer.

“Duró, como te comento, un mes y pasadito, pero le hacían quedarse sentado en una banca durante horas, no se podía parar, lo que provocaba que él se hiciera pipí, y eso en un niño con autismo, pues crea mucha ansiedad”, explicó Zull Espinoza, madre de David.

El menor sufría de tortura psicológica, ya que le decían que lo abandonaron en el internado porque se portaba mal y además cortaban sus peluches de apego como amenaza.

Zull afirma que le otorgaron una constancia de estudios sin validez, supuestamente bajo la autorización del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Cabe señalar que este es uno de los 8 casos que presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco en 2025 y no han tenido ningún avance.