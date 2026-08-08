Desaparecidos

Localizan con Vida a Carlos Humberto, 1 de los 5 Adolescentes Desaparecidos en Jalisco

El adolescente de 15 años fue localizado en Coalcomán, Michoacán, a tres semanas de haber sido reportado como desaparecido en Zapopan

Carlos HumbertoFue localizado con vida Carlos Humberto, uno de los 5 adolescentes desaparecidos en Jalisco Foto: Gobierno de Jalisco

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Carlos Humberto, de 15 años, fue localizado con vida tras 3 semanas desaparecido. Era uno de los 5 adolescentes reportados en Jalisco

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