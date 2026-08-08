Localizan con Vida a Carlos Humberto, 1 de los 5 Adolescentes Desaparecidos en Jalisco

Carlos Humberto, de 15 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de julio en la colonia Jardines de Santa Ana, en Zapopan, fue localizado con vida en el municipio de Coalcomán, Michoacán.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que, como resultado de trabajos coordinados con autoridades de Michoacán, se logró localizar al adolescente.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, Carlos Humberto será trasladado a Jalisco para realizar las actividades correspondientes que permitan su reintegración a su núcleo familiar.

Era uno de los cinco adolescentes desaparecidos

Carlos Humberto era uno de los cinco adolescentes cuya desaparición fue reportada entre el 15 y el 17 de julio en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los casos provocaron diversas movilizaciones en la ciudad, así como bloqueos viales. Padres de familia y colectivos también denunciaron que los adolescentes presuntamente habían sido víctimas de reclutamiento a través de redes sociales.

Fiscalía reportó 26 menores desaparecidos durante julio

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, durante julio se recibieron reportes correspondientes a 26 menores desaparecidos.

De estos casos, cinco fueron remitidos a otras entidades debido a que se detectó que las víctimas se encontraban bajo un esquema de reclutamiento.

Entre esos cinco casos, la Fiscalía identificó que Bruno Santiago Arámbula y Héctor Figueroa habían sido reclutados y trasladados hasta Zacatecas.