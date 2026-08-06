Economía

Comprar una Casa de 1 Millón de Pesos en Jalisco Requiere Ingresos de 30 Mil 699 Pesos Mensuales

Un estudio del ITESO reveló que para saldar el crédito hipotecario para adquirir una casa de un millón de pesos en Jalisco, se debe contar con ingresos de 30 mil 699 pesos.

DepartamentosComprar una casa de un millón de pesos requiere ingresos de 30 mil 699 pesos mensuales en Jalisco. Foto: N+

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Con ingresos promedio de 21 mil pesos, las familias mexicanas no podrían afrontar fácilmente el costo de vivienda en Jalisco, donde se requieren 30 mil 699 pesos mensuales.

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