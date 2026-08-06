Comprar una Casa de 1 Millón de Pesos en Jalisco Requiere Ingresos de 30 Mil 699 Pesos Mensuales

De acuerdo con un estudio de plataformas inmobiliarias de la Escuela de Negocios del ITESO, para saldar un crédito hipotecario para adquirir una casa de un millón de pesos en Jalisco, se debe contar con ingresos de 30 mil 699 pesos mensuales.

Jalisco es el cuarto lugar a nivel nacional con el precio de vivienda más alto: 8.19 millones de pesos en promedio. Además, tiene las cuatro colonias con las casas más caras del país, tratándose de Ayamonte, Villa Magna, Zotogrante y Residencial Los Frailes, en Zapopan.

Estas colonias tienen un precio promedio de entre 44 y 53 millones de pesos.

En el caso de las rentas, Jalisco se ubica en el sexto lugar nacional con un promedio de 29 mil 432 pesos. Zapopan también alberga 3 de las 10 colonias con los precios más elevados de México: Puerta Las Lomas, Puerta del Bosque y Puerta Plata.

Hay inquilinos que pagan más de 85 mil pesos mensuales

Esta zona que se encuentra al norponiente, es la tercera con las rentas más altas a nivel nacional. Los inquilinos de esta zona, junto con Puerta del Bosque y Puerta Plata, pagan entre 78 mil y 85 mil 600 pesos mensuales.

En contraste, el ingreso promedio de una familia en México es de 21 mil 355 pesos mensuales.

Expertos del ITESO coinciden en que la solución no está en establecer controles sobre los precios, sino en la planeación urbana a largo plazo que no depende de las decisiones aisladas de las inmobiliarias y que favorezca la oferta de vivienda en zonas centrales con infraestructura, movilidad y servicios públicos garantizados.