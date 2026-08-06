Salud

Paciente de Aguascalientes con Ciclosporiasis Estuvo en Jalisco Antes de Ser Diagnosticado

Las autoridades de la salud informaron que el paciente de Aguascalientes con diarrea explosiva estuvo en Mazamitla, Jalisco, antes de ser diagnosticado

Diarrea ExplosivaEl paciente con diarrea explosiva de Aguascalientes, estuvo en Jalisco. Foto: N+

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Paciente de Aguascalientes con diarrea explosiva visitó Mazamitla, Jalisco antes del diagnóstico. Autoridades investigan el origen de la ciclosporiasis

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