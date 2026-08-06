Paciente de Aguascalientes con Ciclosporiasis Estuvo en Jalisco Antes de Ser Diagnosticado

Después de que las autoridades de salud confirmaron el primer caso de diarrea explosiva en Aguascalientes, se dio a conocer que el paciente estuvo de vacaciones en el municipio de Mazamitla, Jalisco.

Hasta el momento no hay evidencia de que el paciente de 42 años hubiera adquirido la enfermedad en Jalisco, por lo que las autoridades de salud están investigando este caso.

De acuerdo con el Secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, no se ha podido asegurar que el paciente haya adquirido la ciclosporiasis en el estado.

“Se trata de una persona de 42 años de edad que manifiesta haber estado en el municipio de Mazamitla en días de vacaciones o en días de descanso y que al regresar a Aguascalientes empezó a tener manifestaciones clínicas”, manifestó Pérez Gómez.

Por su parte, el Secretario de Salud de Aguascalientes, Rubén Galaviz, mencionó que no se trata de una enfermedad alarmante, ya que no se contagia de persona a persona, sin embargo, solicitó extremar precauciones en el lavado de manos y alimentos previo a su preparación.

Galaviz también señaló que la enfermedad podría complicarse cuando el paciente tenga alguna comorbilidad, no obstante, pidió tener mayor cuidado con niños y adultos mayores.

¿Cuáles son los síntomas de la diarrea explosiva?

Los síntomas de la diarrea explosiva son los siguientes: