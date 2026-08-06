Autoridades de Salud Confirman el Primer Caso de Ciclosporiasis en Aguascalientes

Autoridades de Salud confirmaron el primer caso de diarrea explosiva en Aguascalientes. Aunque el paciente se encuentra estable y la enfermedad no se transmite de persona a persona, se hizo un llamado a reforzar las medidas de higiene en el manejo de alimentos.

La Secretaría de Salud del Estado confirmó que se trata de un paciente mayor de 40 años de edad, quien recibe atención en casa y permanece estable.

Rubén Galaviz, Secretario de Salud de Aguascalientes, compartió: “El caso que tenemos en Aguascalientes es una persona que tuvo comidas en Jalisco, no sé si tengan todavía la costumbre de hacer el regadío de las hortalizas con agua no potable, no es motivo de preocupación, la gente debe tener tranquilidad y cualquier caso que se presente la conducta es ir a hacer el seguimiento preciso del origen de lo que se comió”.

Reconoció que no es una enfermedad que alerte, ya que no se contagia de persona a persona; sin embargo, pidió extremar precauciones en el lavado de manos y alimentos previo a su preparación.

Además, señaló que la enfermedad podría complicarse cuando el paciente tenga alguna comorbilidad, y pidió mayor cuidado con niños, niñas y adultos mayores.

Rubén Galaviz explicó: “Es un padecimiento que solamente impacta de manera importante a quien tiene un problema de comorbilidad, quien tiene una problemática de una enfermedad subyacente, es el que tiene riesgo, o niño pequeño o anciano porque es una deshidratación por las diarreas”.

¿Cuáles son los síntomas de la diarrea explosiva?

Fiebre leve

Dolor abdominal

Distensión abdominal

Diarreas frecuentes

El Secretario pidió acudir al médico en caso de presentar estos signos de la enfermedad, que podría adquirirse mediante el consumo de hortalizas no desinfectadas