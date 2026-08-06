Salud

Autoridades de Salud Confirman el Primer Caso de Ciclosporiasis en Aguascalientes

La Secretaría de Salud informó que el primer caso corresponde a una persona mayor de 40 años de edad, quien se encuentra estable y bajo atención médica en casa

Cama de hospitalRegistran primer contagio de diarrea explosiva. Foto: N+

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Autoridades confirman el primer caso de diarrea explosiva en Aguascalientes. Paciente estable, pero se recomienda extremar higiene en alimentos

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