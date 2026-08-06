Presunto Campo de Reclutamiento de Ixcatán Queda Bajo Resguardo de la FGR

A una semana de su hallazgo por parte de personal del Ejército Mexicano, el presunto campo de reclutamiento y adiestramiento criminal ubicado en Ixcatán, en Zapopan, permanece bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR) y ya cuenta con sellos de inmueble asegurado en su acceso principal.

Las dos camionetas y dos motocicletas incautadas durante el cateo ya fueron puestas a disposición de la Procuraduría General. Las primeras diligencias revelaron que ninguno de los transportes contaba con reporte de robo.

Al interior del rancho, de aproximadamente 30 hectáreas, también se realizó el decomiso de armas, equipo táctico y el desmantelamiento de un centro de monitoreo que contaba con cámaras de videovigilancia.

Se espera que sea la Fiscalía General de la República la que pueda brindar más información y confirmar si en este predio existen más indicios.

Colectivos de búsqueda de desaparecidos han exigido que se les brinde acceso al terreno, ya que existe la sospecha de que el sitio también servía para cometer homicidios y ocultar víctimas.

¿Cuál es el estatus legal de los detenidos relacionados con este rancho?

Los seis hombres que fueron detenidos ya se encuentran en el penal de Puente Grande, en espera de que este próximo fin de semana se lleve a cabo su audiencia de vinculación a proceso.