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Presunto Campo de Reclutamiento de Ixcatán Queda Bajo Resguardo de la FGR

El presunto campo de reclutamiento en Ixcatán se encuentra bajo resguardo de la FGR; hasta el momento se registran seis detenidos

Campamento en rancho de ZapopanBajo resguardo de la FGR el rancho de Ixcatán. Foto: N+

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Campo de reclutamiento en Ixcatán bajo investigación de la FGR. Colectivos exigen acceso.

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