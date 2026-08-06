Seguridad

Supervisor de Secretaría De Educación es Captado Presuntamente Borracho en Vehículo Oficial

Un supervisor de la Secretaría de Educación Jalisco fue captado presuntamente borracho y dormido dentro de su vehículo oficial en Mezquitic

Secretaría de educaciónCaptan a supervisor de la Secretaría de Educación presuntamente alcoholizado. Foto: N+

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Captan a supervisor de Educación Jalisco presuntamente borracho en vehículo oficial.

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