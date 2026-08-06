Supervisor de Secretaría De Educación es Captado Presuntamente Borracho en Vehículo Oficial

Presuntamente bajo los efectos del alcohol, un supervisor de la Secretaría de Educación Jalisco fue captado mientras permanecía dormido al interior de una camioneta oficial de la dependencia. El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa al funcionario dentro del vehículo institucional.

El presunto supervisor de la Zona 3 de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán fue captado, además, con un par de latas de cerveza al interior de la camioneta, la cual se encontraba encendida, con música sonando en el estéreo y los vidrios abajo. En las imágenes se aprecia que una de las latas, ubicada entre las piernas del conductor y el asiento del piloto, está abierta, por lo que se presume que se encontraba en estado inconveniente.

¿Qué acciones se han tomado respecto al supervisor captado dormido en un vehículo oficial?

Por su parte, la Secretaría de Educación Jalisco informó, mediante una ficha informativa, que una vez que la dependencia tuvo conocimiento de los hechos dio vista al Órgano Interno de Control, instancia que será la encargada de realizar la investigación correspondiente para determinar la existencia de posibles responsabilidades y, en su caso, proceder conforme a la normatividad vigente en contra del servidor público señalado.