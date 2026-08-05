Desaparecidos Madre de Dostin Roberto Baja al Fondo de la Barranca de Oblatos Para Identificar el Cuerpo La madre de Dostin Roberto bajó a el fondo de la Barranca de Oblatos para la identificación del cuerpo de su hijo. Localizan a Dostin Roberto al fondo de la barranca de Oblatos. Foto: N+ Destacado Localizan el cuerpo del menor Dostin Roberto al fondo de la Barranca de Oblatos. Fue encontrado entre rocas del río. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 5 ago 2026 | 15:04 CST Actualizado hace 3 horas

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Luego de dos días de búsqueda, la mañana de este miércoles fue localizado sin vida Dostin Roberto, de 16 años, quien desapareció tras ser arrastrado por la corriente del Río Santiago, en la Barranca de Oblatos, en Guadalajara.

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¿Dónde fue visto por última vez el menor?

El adolescente fue visto por última vez la tarde del pasado lunes 3 de agosto, cuando se encontraba junto a dos amigos en la zona conocida como Los Baños, un sitio ubicado a orillas del río y que, pese a los riesgos, continúa siendo frecuentado por visitantes.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres jóvenes permanecían sobre unas rocas en medio del cauce cuando comenzaron las primeras lluvias. Al intentar regresar, dos de ellos lograron ponerse a salvo; sin embargo, Dostin resbaló y cayó al río, donde fue arrastrado por la fuerte corriente hasta perderse de vista.

La tormenta incrementó el nivel del Río Santiago

La tormenta registrada ese día provocó el incremento del nivel del Río Santiago, lo que complicó las labores de rescate e impidió que pudiera ser localizado de inmediato.

Tras el reporte realizado por los dos jóvenes que lograron salir, autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda por tierra y aire.

El menor fue encontrado entre las rocas del río. Foto: N+

La búsqueda concluyó la mañana de este miércoles, cuando rescatistas localizaron el cuerpo del menor atorado entre unas rocas, prácticamente en la misma zona donde había desaparecido.

Para recuperar el cuerpo fue necesario implementar un operativo especializado con equipo de cuerdas, debido a las difíciles condiciones del terreno y del cauce del río.

Autoridades informaron que, de acuerdo con las primeras investigaciones, se trató de un accidente, por lo que el caso no será considerado como una muerte directamente relacionada con el temporal de lluvias.

La madre del menor bajó al lugar para identificar el cuerpo

La madre del adolescente descendió hasta el lugar del hallazgo a bordo de una cuatrimoto de la Comisaría de Guadalajara para realizar la identificación oficial del cuerpo.