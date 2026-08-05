Desaparecidos

Madre de Dostin Roberto Baja al Fondo de la Barranca de Oblatos Para Identificar el Cuerpo

La madre de Dostin Roberto bajó a el fondo de la Barranca de Oblatos para la identificación del cuerpo de su hijo.

Localizan a Dostin Roberto al fondo de la barranca de Oblatos.Localizan a Dostin Roberto al fondo de la barranca de Oblatos. Foto: N+

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Localizan el cuerpo del menor Dostin Roberto al fondo de la Barranca de Oblatos. Fue encontrado entre rocas del río.

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