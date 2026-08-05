Los Premios Ariel Vuelven a CDMX: Lista de Nominados y Fecha y Sede de la Ceremonia en 2026

Después de tres años realizando la ceremonia en Jalisco, los Premios Ariel regresan en 2026 a la Ciudad de México, anunció Daniel Hidalgo, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), durante la revelación de nominados. El retorno a la capital coincide con el 80 aniversario de la institución.
“En los próximos años seguiremos con esa ruta de celebrar la ceremonia en otros lugares de la República. Esta vez sí la trajimos a la Ciudad de México por el momento especial que son los 80 años de la Academia”, expresó Hidalgo.
Este miércoles se dio a conocer que la sede de la premiación serán Los Estudios Churubusco por primera vez en la historia.
Fecha de la ceremonia
La 68ª edición de los Premios Ariel se realizará el 3 de octubre de 2026. Previo a la gala, se llevarán a cabo las tradicionales proyecciones especiales de las cintas nominadas como parte del ciclo "Rumbo al Ariel".
"En el camino" lidera las nominaciones
La película En el camino, de David Pablos, encabeza la contienda con 13 nominaciones, incluidas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor (Osvaldo Sánchez) y Mejor Revelación Actoral (Víctor Miguel Prieto Simental).
Le siguen Aún es de noche en Caracas, de Marité Ugás y Mariana Rondón, con nueve nominaciones, y El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio, con ocho.
Este año, la Academia también modernizó su sistema de selección: de los 150 proyectos postulados, un algoritmo desarrollado por especialistas de la UNAM distribuyó aleatoriamente el 25% del total a cada jurado.
Rosita Arenas y el documentalista Demetrio Bilbatúa recibirán el Ariel de Oro por su trayectoria.
Lista completa de nominados al Ariel 2026
Mejor Película
El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) – Ernesto Martínez Bucio
En el camino – David Pablos
La libertad de fierro – Santiago Esteinou
O Último Azul – Gabriel Mascaro
Vainilla – Mayra Hermosillo
Mejor Dirección
David Pablos – En el camino
Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma...
Gabriel Mascaro – O Último Azul
Lucía Gajá – Vidas en la orilla
Pablo Pérez Lombardini – La reserva
Mejor Actriz
Ángela Molina – Cosmos
Diana Sedano – Juana
Emma Dib – La eterna adolescente
Mónica del Carmen – Las mutaciones
Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas
Mejor Actor
Andrés Catzín – Cosmos
Ernesto Rocha – Adiós, amor
Hoze Meléndez – Cocodrilos
Mauricio Isaac – Café Chairel
Osvaldo Sánchez – En el camino
Mejor Coactuación Femenina
Arcelia Ramírez – Cocodrilos
Margarita Sanz – Juana
Ángeles Cruz – Las locuras
Ruth Ramos – La eterna adolescente
Teresita Sánchez – Cocodrilos
Mejor Coactuación Masculina
Bernardo Gamboa – El diablo fuma...
Héctor Kotsifakis – Pérdida Total
Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos
Mariano López Sosa – En el camino
Roberto Sosa – Las locuras
Mejor Revelación Actoral
Aurora Dávila – Vainilla
Carolina Guzmán – La reserva
Donovan Said – El diablo fuma...
Laura Uribe Rojas – El diablo fuma...
Víctor Miguel Prieto Simental – En el camino
Mejor Cortometraje de Animación
Azulesepia – Luis Manuel Villarreal Dávila
Desdoblándome – Natalia Pájaro
Te prometo violencia – Juan María León Piña
Teatro Secreto – Diego Martínez Gutiérrez
Wing Shop – Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos y Sascha Schmit
Mejor Cortometraje Documental
La Mar – Jean Chapiro Uziel
Las voces del despeñadero – Víctor Rejón e Irving Serrano
Mácula – Mariana Xochiquétzal Rivera García
Mujer de barro – Concepción Vásquez
Toda la vida para siempre – Sebastián Molina Ruiz
Mejor Cortometraje de Ficción
Azul – David Karlak
Crónica Menos – Francisco Usiel
Oc ni temiki (Sigo soñando) – Misael Alva
Techiq – Missael Sánchez Arce
Una torreta en llamas – Humberto Flores Jáuregui
Mejor Diseño de Arte
Belén Estrada – En el camino
Christian Alfredo Galindo García y Consuelo Iliana Martínez Ruiz – Autos, mota y rocanrol
Daniela Rojas – Juana
Ezra Buenrostro – Aún es de noche en Caracas
Salvador Parra – Vainilla
Mejor Edición
Alfonso Gastiaburo, Ana García y Lucía Gajá – Vidas en la orilla
Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata y Odei Zabaleta – El diablo fuma...
Jonathan Pellicer – En el camino
Jorge Márquez – Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy
Omar Guzmán y Sebastián Sepúlveda – O último azul
Mejores Efectos Especiales
Arturo Vázquez – Contraataque
Gerardo Muñoz y Omar Israel Ayala de la Peña – Un cuento de pescadores
José Martínez "Josh" – Mujeres del alba
Luis Ambriz – Cocodrilos
Ricardo Arvizu – Aún es de noche en Caracas
Mejores Efectos Visuales
Amet Ramos – Un cuento de pescadores
Gastón Álvarez – Autos, mota y rocanrol
Jorge Palma Bermúdez – En el camino
María José Straffon – Soy Frankelda
Paula Siqueira y Raúl "Ratón" Luna – Aún es de noche en Caracas
Mejor Fotografía
Germinal Roaux e Inti Briones – Cosmos
Guillermo Garza – O último azul
Juan Pablo Ramírez – Aún es de noche en Caracas
Moritz Tessendorf – La reserva
Ximena Amann (AMC) – En el camino
Mejor Guion Adaptado
Javier Peñalosa y Mariana Chenillo – Los dos hemisferios de Lucca
Jimena Montemayor Loyo – Mujeres del alba
Jorge Hernández Aldana – La sombra del catire
Jorge Ramírez-Suárez – Las mutaciones
Mariana Josefina Rondón García y María Teresa Ugás Castro – Aún es de noche en Caracas
Mejor Guion Original
David Pablos – En el camino
Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata – El diablo fuma...
Gabriel Mascaro y Tibério Azul – O último azul
Germinal Roaux – Cosmos
Pablo Pérez Lombardini – La reserva
Mejor Largometraje de Animación
Mejor Largometraje Documental
Brigada 2045 – Olivia Luengas Magaña
Gaza, la franja del exterminio – Rafael Rangel
La libertad de fierro – Santiago Esteinou
Llamarse Olimpia – Indira Cato Cortés
Vidas en la orilla – Lucía Gajá
Mejor Maquillaje
Adam Zoller – En el camino
Alejandra Velarde – Vainilla
Gerardo Muñoz – Un cuento de pescadores
Karina E. Monroy – Autos, mota y rocanrol
Karina Rodríguez – Aún es de noche en Caracas
Mejor Música Original
Andrea Balency-Bearn – En el camino
María Giménez Cacho Goded – Juana
Memo Guerra – O último azul
Yolihuani Curiel Balzareti – Brigada 2045
Yom – La reserva
Mejor Ópera Prima
Cocodrilos – J. Xavier Velasco
El diablo fuma... – Ernesto Martínez Bucio
Juana – Daniel Giménez Cacho
La reserva – Pablo Pérez Lombardini
Vainilla – Mayra Hermosillo
Mejor Película Iberoamericana
Belén – Dolores Fonzi (Argentina)
La misteriosa mirada del flamenco – Diego Céspedes (Chile)
Los domingos – Alauda Ruiz de Azúa (España)
Manas – Marianna Brennand (Brasil)
Un poeta – Simón Mesa Soto (Colombia)
Mejor Sonido
Alex de Icaza y David Montero – Autos, mota y rocanrol
Antonio Porém Pirez, Lena Esquenazi y Nayuribe Montero – Aún es de noche en Caracas
Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas y Vincent Sinceretti – O último azul
Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata y Odín Acosta Ascencio – Brigada 2045
Denis Sechaud, Iván Dumas y Raphaël Sohier – Cosmos
Mejor Vestuario
Brenda Gómez – Aún es de noche en Caracas
Felipe Criado – En el camino
Felipe Criado – Cosmos
Gilda Navarro – Vainilla
Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich – Autos, mota y rocanrol
Los nominados hablan: la distribución, el gran pendiente
Más allá de la fiesta de las nominaciones, varios de los nominados aprovecharon el anuncio para señalar una de las principales deudas del cine mexicano: la falta de distribución en salas comerciales, especialmente fuera de la Ciudad de México.
Diana Sedano (Mejor Actriz, Juana) reconoció el talento de las nuevas generaciones, pero subrayó que ese esfuerzo creativo choca con la falta de espacios de exhibición.
Ernesto Rocha (Mejor Actor, Adiós, amor) coincidió en que la mayoría de las películas producidas cada año no llega ni al 10% de los cines del país, y que esa oferta se concentra casi exclusivamente en las ciudades más grandes.
Osvaldo Sánchez (Mejor Actor, En el camino) planteó como referencia el modelo de otros países, donde una cuota obligatoria de pantalla, hasta 70% para producciones nacionales, ayuda a fortalecer la industria local.
El caso de Soy Frankelda, cinta de stop motion nominada a Mejor Largometraje de Animación, ilustra el mismo problema desde otro ángulo: sus realizadores, Arturo y Roy Ambriz, recordaron que el proyecto se hizo sin estímulos y en medio del escepticismo, pero terminó demostrando que existe público para la animación mexicana, aunque la industria aún debe ofrecer mejores condiciones a los equipos creativos.
Con la ceremonia fijada para el 3 de octubre en la Ciudad de México, la 68ª edición de los Premios Ariel se perfila no solo como una celebración del cine mexicano, sino como un espacio para discutir los retos que enfrenta la industria para llegar al público que busca representar.