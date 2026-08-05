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Los Premios Ariel Vuelven a CDMX: Lista de Nominados y Fecha y Sede de la Ceremonia en 2026

Los Premios Ariel regresan a la Ciudad de México en su 68ª edición. Conoce la fecha de la ceremonia y la lista completa de nominados 2026.

premios-ariel-2026-nominados-cdmx-fecha-sedeFoto: Cuartoscuro

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Los Premios Ariel regresan a CDMX en 2026 para celebrar su 68ª edición y el 80 aniversario de la AMACC. Descubre la lista completa de nominados y la fecha de la ceremonia.

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