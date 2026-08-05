Los Premios Ariel Vuelven a CDMX: Lista de Nominados y Fecha y Sede de la Ceremonia en 2026

Después de tres años realizando la ceremonia en Jalisco, los Premios Ariel regresan en 2026 a la Ciudad de México, anunció Daniel Hidalgo, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), durante la revelación de nominados. El retorno a la capital coincide con el 80 aniversario de la institución.

“En los próximos años seguiremos con esa ruta de celebrar la ceremonia en otros lugares de la República. Esta vez sí la trajimos a la Ciudad de México por el momento especial que son los 80 años de la Academia”, expresó Hidalgo.

Este miércoles se dio a conocer que la sede de la premiación serán Los Estudios Churubusco por primera vez en la historia.

Fecha de la ceremonia

La 68ª edición de los Premios Ariel se realizará el 3 de octubre de 2026. Previo a la gala, se llevarán a cabo las tradicionales proyecciones especiales de las cintas nominadas como parte del ciclo "Rumbo al Ariel".

"En el camino" lidera las nominaciones

La película En el camino, de David Pablos, encabeza la contienda con 13 nominaciones, incluidas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor (Osvaldo Sánchez) y Mejor Revelación Actoral (Víctor Miguel Prieto Simental).

Le siguen Aún es de noche en Caracas, de Marité Ugás y Mariana Rondón, con nueve nominaciones, y El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio, con ocho.

Este año, la Academia también modernizó su sistema de selección: de los 150 proyectos postulados, un algoritmo desarrollado por especialistas de la UNAM distribuyó aleatoriamente el 25% del total a cada jurado.

Rosita Arenas y el documentalista Demetrio Bilbatúa recibirán el Ariel de Oro por su trayectoria.

Lista completa de nominados al Ariel 2026

Mejor Película

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) – Ernesto Martínez Bucio

En el camino – David Pablos

La libertad de fierro – Santiago Esteinou

O Último Azul – Gabriel Mascaro

Vainilla – Mayra Hermosillo

Mejor Dirección

David Pablos – En el camino

Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma...

Gabriel Mascaro – O Último Azul

Lucía Gajá – Vidas en la orilla

Pablo Pérez Lombardini – La reserva

Mejor Actriz

Ángela Molina – Cosmos

Diana Sedano – Juana

Emma Dib – La eterna adolescente

Mónica del Carmen – Las mutaciones

Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas

Mejor Actor

Andrés Catzín – Cosmos

Ernesto Rocha – Adiós, amor

Hoze Meléndez – Cocodrilos

Mauricio Isaac – Café Chairel

Osvaldo Sánchez – En el camino

Mejor Coactuación Femenina

Arcelia Ramírez – Cocodrilos

Margarita Sanz – Juana

Ángeles Cruz – Las locuras

Ruth Ramos – La eterna adolescente

Teresita Sánchez – Cocodrilos

Mejor Coactuación Masculina

Bernardo Gamboa – El diablo fuma...

Héctor Kotsifakis – Pérdida Total

Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos

Mariano López Sosa – En el camino

Roberto Sosa – Las locuras

Mejor Revelación Actoral

Aurora Dávila – Vainilla

Carolina Guzmán – La reserva

Donovan Said – El diablo fuma...

Laura Uribe Rojas – El diablo fuma...

Víctor Miguel Prieto Simental – En el camino

Mejor Cortometraje de Animación

Azulesepia – Luis Manuel Villarreal Dávila

Desdoblándome – Natalia Pájaro

Te prometo violencia – Juan María León Piña

Teatro Secreto – Diego Martínez Gutiérrez

Wing Shop – Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos y Sascha Schmit

Mejor Cortometraje Documental

La Mar – Jean Chapiro Uziel

Las voces del despeñadero – Víctor Rejón e Irving Serrano

Mácula – Mariana Xochiquétzal Rivera García

Mujer de barro – Concepción Vásquez

Toda la vida para siempre – Sebastián Molina Ruiz

Mejor Cortometraje de Ficción

Azul – David Karlak

Crónica Menos – Francisco Usiel

Oc ni temiki (Sigo soñando) – Misael Alva

Techiq – Missael Sánchez Arce

Una torreta en llamas – Humberto Flores Jáuregui

Mejor Diseño de Arte

Belén Estrada – En el camino

Christian Alfredo Galindo García y Consuelo Iliana Martínez Ruiz – Autos, mota y rocanrol

Daniela Rojas – Juana

Ezra Buenrostro – Aún es de noche en Caracas

Salvador Parra – Vainilla

Mejor Edición

Alfonso Gastiaburo, Ana García y Lucía Gajá – Vidas en la orilla

Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata y Odei Zabaleta – El diablo fuma...

Jonathan Pellicer – En el camino

Jorge Márquez – Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy

Omar Guzmán y Sebastián Sepúlveda – O último azul

Mejores Efectos Especiales

Arturo Vázquez – Contraataque

Gerardo Muñoz y Omar Israel Ayala de la Peña – Un cuento de pescadores

José Martínez "Josh" – Mujeres del alba

Luis Ambriz – Cocodrilos

Ricardo Arvizu – Aún es de noche en Caracas

Mejores Efectos Visuales

Amet Ramos – Un cuento de pescadores

Gastón Álvarez – Autos, mota y rocanrol

Jorge Palma Bermúdez – En el camino

María José Straffon – Soy Frankelda

Paula Siqueira y Raúl "Ratón" Luna – Aún es de noche en Caracas

Mejor Fotografía

Germinal Roaux e Inti Briones – Cosmos

Guillermo Garza – O último azul

Juan Pablo Ramírez – Aún es de noche en Caracas

Moritz Tessendorf – La reserva

Ximena Amann (AMC) – En el camino

Mejor Guion Adaptado

Javier Peñalosa y Mariana Chenillo – Los dos hemisferios de Lucca

Jimena Montemayor Loyo – Mujeres del alba

Jorge Hernández Aldana – La sombra del catire

Jorge Ramírez-Suárez – Las mutaciones

Mariana Josefina Rondón García y María Teresa Ugás Castro – Aún es de noche en Caracas

Mejor Guion Original

David Pablos – En el camino

Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata – El diablo fuma...

Gabriel Mascaro y Tibério Azul – O último azul

Germinal Roaux – Cosmos

Pablo Pérez Lombardini – La reserva

Mejor Largometraje de Animación

La gran historia de la filosofía occidental – Aria L. Covamonas

Soy Frankelda – Arturo Ambriz Rendón y Rodolfo Ambriz Rendón

Mejor Largometraje Documental

Brigada 2045 – Olivia Luengas Magaña

Gaza, la franja del exterminio – Rafael Rangel

La libertad de fierro – Santiago Esteinou

Llamarse Olimpia – Indira Cato Cortés

Vidas en la orilla – Lucía Gajá

Mejor Maquillaje

Adam Zoller – En el camino

Alejandra Velarde – Vainilla

Gerardo Muñoz – Un cuento de pescadores

Karina E. Monroy – Autos, mota y rocanrol

Karina Rodríguez – Aún es de noche en Caracas

Mejor Música Original

Andrea Balency-Bearn – En el camino

María Giménez Cacho Goded – Juana

Memo Guerra – O último azul

Yolihuani Curiel Balzareti – Brigada 2045

Yom – La reserva

Mejor Ópera Prima

Cocodrilos – J. Xavier Velasco

El diablo fuma... – Ernesto Martínez Bucio

Juana – Daniel Giménez Cacho

La reserva – Pablo Pérez Lombardini

Vainilla – Mayra Hermosillo

Mejor Película Iberoamericana

Belén – Dolores Fonzi (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco – Diego Céspedes (Chile)

Los domingos – Alauda Ruiz de Azúa (España)

Manas – Marianna Brennand (Brasil)

Un poeta – Simón Mesa Soto (Colombia)

Mejor Sonido

Alex de Icaza y David Montero – Autos, mota y rocanrol

Antonio Porém Pirez, Lena Esquenazi y Nayuribe Montero – Aún es de noche en Caracas

Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas y Vincent Sinceretti – O último azul

Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata y Odín Acosta Ascencio – Brigada 2045

Denis Sechaud, Iván Dumas y Raphaël Sohier – Cosmos

Mejor Vestuario

Brenda Gómez – Aún es de noche en Caracas

Felipe Criado – En el camino

Felipe Criado – Cosmos

Gilda Navarro – Vainilla

Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich – Autos, mota y rocanrol

Los nominados hablan: la distribución, el gran pendiente

Más allá de la fiesta de las nominaciones, varios de los nominados aprovecharon el anuncio para señalar una de las principales deudas del cine mexicano: la falta de distribución en salas comerciales, especialmente fuera de la Ciudad de México.

Diana Sedano (Mejor Actriz, Juana) reconoció el talento de las nuevas generaciones, pero subrayó que ese esfuerzo creativo choca con la falta de espacios de exhibición.

Ernesto Rocha (Mejor Actor, Adiós, amor) coincidió en que la mayoría de las películas producidas cada año no llega ni al 10% de los cines del país, y que esa oferta se concentra casi exclusivamente en las ciudades más grandes.

Osvaldo Sánchez (Mejor Actor, En el camino) planteó como referencia el modelo de otros países, donde una cuota obligatoria de pantalla, hasta 70% para producciones nacionales, ayuda a fortalecer la industria local.

El caso de Soy Frankelda, cinta de stop motion nominada a Mejor Largometraje de Animación, ilustra el mismo problema desde otro ángulo: sus realizadores, Arturo y Roy Ambriz, recordaron que el proyecto se hizo sin estímulos y en medio del escepticismo, pero terminó demostrando que existe público para la animación mexicana, aunque la industria aún debe ofrecer mejores condiciones a los equipos creativos.

Con la ceremonia fijada para el 3 de octubre en la Ciudad de México, la 68ª edición de los Premios Ariel se perfila no solo como una celebración del cine mexicano, sino como un espacio para discutir los retos que enfrenta la industria para llegar al público que busca representar.