Revelan Audio del Caso Pérez Hilton que Expone los Minutos Clave tras la Transmisión del Video

Un nuevo audio del despacho de emergencias de Miami está arrojando luz sobre los minutos críticos que vivieron los servicios de emergencia la noche del martes, cuando acudieron a la casa de Pérez Hilton en Miami tras un live en TikTok que alertó a sus seguidores.

La llamada que activó el operativo

De acuerdo con el audio obtenido por Page Six, la primera llamada de emergencia se registró a las 10:41 pm del martes, luego de que varios espectadores reportaran contenido perturbador en la transmisión en vivo del bloguero de espectáculos. La Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) confirmó que recibió múltiples llamadas de personas alertando sobre una persona autolesionándose frente a cámara.

En cuestión de minutos, múltiples unidades de policía y bomberos fueron desplegadas al domicilio, ubicado en el vecindario de Westchester. El audio revela que los oficiales recibieron instrucciones de aguardar posiciones al llegar a la "escena policial activa", y que fue hasta cerca de las 11:00 pm cuando se les indicó ingresar a la vivienda de forma conjunta con personal médico.

Por qué la entrada tomó tiempo

Aunque el ingreso se dio poco antes de las 11:00 pm, es decir, unos 20 minutos después de la primera llamada, las autoridades explicaron que priorizaron la desescalación antes que una entrada inmediata.

Según la MDSO, en incidentes donde una persona atraviesa una crisis de salud mental o se autolesiona activamente, los agentes buscan generar tiempo, distancia y espacio para la comunicación antes de actuar.

Fuentes citadas por distintos medios detallan que las autoridades temían un escenario de "suicidio por policía", por lo que se activó la Unidad de Respuesta a Crisis junto con profesionales de salud mental. Los equipos lograron contactar a familiares de Hilton, quienes confirmaron que se encontraba solo en la casa, y trabajaron con ellos para intentar calmarlo antes del ingreso.

El comunicado de su equipo

Horas después del operativo, los representantes de Pérez Hilton, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, emitieron un comunicado en el que expresaron que su prioridad es la salud y el bienestar del bloguero y de su familia, y pidieron respeto a su privacidad mientras confirmaban información. El comunicado también agradeció las muestras de apoyo del público.

Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., fue trasladado a un hospital para recibir atención médica tras el operativo. El incidente se suma a una serie de emergencias de salud que el también empresario ha enfrentado este año.