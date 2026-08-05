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Revelan Audio del Caso Pérez Hilton que Expone los Minutos Clave tras la Transmisión del Video

Audio del despacho de emergencias expone los minutos clave del operativo en la casa de Pérez Hilton tras su transmisión en vivo. Esto reveló la Oficina del Alguacil.

audio-emergencias-caso-perez-hilton-transmision-video-vivoFoto: Getty Images

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Nuevo audio revela momentos críticos tras el live de Pérez Hilton. Emergencias actuaron ante posible autolesión. Conoce cómo se manejó la situación.

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