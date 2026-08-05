Ken Salazar Niega que Avión del Gobierno EU Fuera Usado en Traslado de “El Mayo” en 2024

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró este miércoles que durante el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a territorio estadounidense en 2024 no se utilizó un avión del gobierno estadounidense, y llamó a considerar tanto ese traslado como la posterior detención del narcotraficante como una "victoria conjunta" entre ambos países.

Durante una entrevista vía Zoom, el exembajador fue cuestionado sobre la aeronave que trasladó a Zambada a Estados Unidos. Salazar explicó: "Sí está ahí en el aeropuerto, pero propiedad de criminales, de capos; es lo que hacemos aquí en los Estados Unidos. Se entregaron, entonces la propiedad de ellos se los quitan, pero no era nuestro avión".

El exembajador insistió en que la versión que ha dado sobre este episodio es la misma que documentó en su libro: "la verdad es la verdad, como lo he dicho, y la verdad está en lo que dije yo en el libro, y ahí se debería dejar eso".

¿Cómo calificó Salazar la detención de "El Mayo"?

El exembajador señaló que el traslado y la detención del capo "debería ser celebrado como victoria de México tanto como los Estados Unidos", y agregó que lo relacionado con ambos personajes ya está documentado en su libro: "lo de los dos capos ya está en el libro, lo que es la verdad y lo he dicho yo, que la verdad es la verdad", además de llamar a "mirar hacia adelante".

Salazar habló sobre el tema durante la presentación de su libro "Borderlands, Fronteras. Mi lucha por una América Unida".

El exembajador afirmó que, de cara a las elecciones intermedias de noviembre de este año y a las elecciones presidenciales de 2028, la política estadounidense experimentará un cambio. Aseguró: "estamos en una crisis grande política porque el presidente actual está queriendo dividir esta nación de una manera que no he visto yo en toda mi vida", y añadió que la diversidad en la comunidad estadounidense será parte de ese cambio con miras a las próximas elecciones.

En ese sentido, planteó la creación de una nueva alianza de América del Norte, con el objetivo de impulsar la diversidad y la unión entre los países de la región.

¿Qué dijo sobre la revisión del T-MEC?

Sobre la revisión del T-MEC, que ha enfrentado incertidumbre y cambios en su proceso de renovación, Salazar reconoció que deberían hacerse ajustes al tratado. Dijo: "yo apoyo mucho que siga el T-MEC, que en la manera que se puede hacer hasta mejor", aunque aclaró que no participa directamente en las negociaciones en curso. Sobre la postura cambiante del gobierno estadounidense actual frente al tratado, señaló: "con este presidente no se le sabe", pero remarcó que los lazos económicos entre ambos países se sostienen por los consumidores.

Salazar también planteó que la política actual necesita ser más auténtica y basarse en decir la verdad. Además, señaló que se mantiene en contacto con líderes y aspirantes a la próxima elección presidencial de Estados Unidos.

Con información de: N+

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