Seguridad

Ken Salazar Niega que Avión del Gobierno EU Fuera Usado en Traslado de “El Mayo” en 2024

El exembajador de Estados Unidos en México reiteró que la aeronave usada en el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024 no era propiedad del gobierno estadounidense

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Foto: CuartoscuroEl exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Foto: Cuartoscuro

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