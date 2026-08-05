Fiscalía CDMX Recupera la Casa del Muralista González Camarena Tras Despojo en la Del Valle

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que recuperó una casa que perteneció al muralista Jorge González Camarena. El inmueble ubicado en la calle Martín Mendalde, en la colonia Del Valle, había sido objeto de despojo.

La nieta del pintor mexicano agradeció la intervención de las autoridades y el apoyo recibido.

La ocupación ilegal del inmueble ocurrió hace diez semanas.

Pese a que había una denuncia por despojo en curso, la familia González Camarena aseguró que CFE había colocado un medidor de luz nuevo a los invasores.

Recuperan casa de los González Camarena

A través de X, la Fiscalía capitalina informó que recuperó el inmueble de la familia González Camarena ubicado en la alcaldía Benito Juárez:

“Aseguramos el inmueble ubicado en Martín Mendalde, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, tras la denuncia por despojo presentada por una familiar del muralista González Camarena”.

Según explicó la Fiscalía, después de una investigación, que incluyó inspecciones y consultas en el Registro Público, fue posible que “el agente del Ministerio Público solicitara y obtuviera de un juez de control la autorización para ejecutar esta medida”.

En las imágenes que publicó la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) se aprecia a agentes de la Policía de lnvestigación resguardando la casa. En la publicación se lee:

“El inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía CDMX para preservarlo mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos”.

Nieta de González Camarena agradece intervención de las autoridades

Al respecto, Adriana González Camarena, nieta del pintor, publicó un mensaje de agradecimiento en X:

“Gracias a todos y no dejarme sola ya está asegurada la casa de mi abuelo”.

La familia de Enrique González Camarena denunció que la inmueble fue objeto de despojo hacía 10 semanas. Pese a que se interpuso una denuncia, la Comisión Federal de Electricidad habría colocado un medidor de luz nuevo a los presuntos invasores del inmueble.

Adriana González Camarena señaló en declaraciones previas que hubo inacción por parte de las autoridades. Durante el lapso que la casa estuvo ocupada de forma ilegal, trabajadores de la construcción emprendieron reformas. Incluso se les observó sacando una tina de baño.

Al respecto, la nieta del muralista declaró a Reforma: “Hoy la casa ya es otra, se diluyó la identidad de mi abuelo”.