Seguridad

Fiscalía CDMX Recupera la Casa del Muralista González Camarena Tras Despojo en la Del Valle

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recuperó una casa que fue objeto de despojo y que perteneció al pintor Jorge González Camarena

Recuperan casa de Jorge González Camarena tras despojoRecuperan casa de Jorge González Camarena tras despojo. Foto: X

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Casa del famoso muralista Jorge González Camarena es recuperada por la Fiscalía de CDMX. La nieta del pintor agradece el respaldo.

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