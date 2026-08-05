Despojos en CDMX: Estas Son las Nuevas Acciones Contra el Delito por Posesión de un Inmueble

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció hoy, 5 de agosto de 2026, una serie de nuevas acciones contra el despojo, como parte del fortalecimiento de la estrategia para combatir este delito; aquí te decimos cuáles son.

De acuerdo con Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país, el promedio diario de denuncias por despojo se mantiene estable desde 2022, con entre 9 y 10 casos.

Nuevas acciones contra el despojo en CDMX

En una conferencia de prensa, autoridades de la Ciudad de México afirmaron que en la CDMX no habrá espacio para las redes de despojo ni para los cárteles inmobiliarios.

Frente al despojo, el Gobierno de CDMX actuará con toda la fuerza de la ley y de las instituciones, aseguraron las autoridades, quienes enlistaron las siguientes acciones contra el delito:

Impulsar un programa público de escrituración, para brindar certeza jurídica a las familias.

Creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el despojo.

Habrá nuevos plazos para la restitución inmediata de inmuebles ante el despojo, con plazo de 15 días para restitución y 30 para judicialización.

Protocolo único de atención ante llamadas de emergencia por despojo, con actualización policial e institucional.

Se fortalece la investigación estratégica del delito de despojo con análisis de tendencias y patrones criminales.

Creación de un equipo especial de control interno, auditoría y honestidad para los casos de despojo.

Impulsar una cartilla de prevención, mediante una campaña para sensibilizar sobre el despojo con un decálogo de recomendaciones.

Decálogo contra el despojo en CDMX