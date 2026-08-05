Seguridad

Despojos en CDMX: Estas Son las Nuevas Acciones Contra el Delito por Posesión de un Inmueble

Entérate aquí cuáles con las nuevas acciones contra el delito de despojo en CDMX, que incluyen un decálogo de prevención

Bloqueo por despojos en la alcaldía Benito Juárez, CDMXBloqueo por despojos en la alcaldía Benito Juárez, CDMX. Foto: Cuartoscuro

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El Gobierno de CDMX lanza medidas contra el despojo: escrituración pública, defensoría jurídica y más. Infórmate sobre cómo proteger tu propiedad.

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