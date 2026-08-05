Brote de Ébola se Propaga Más Rápido que Esfuerzos para Combatirlo, Alerta OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este miércoles que el brote de ébola en la República Democrática del Congo se está propagando más rápido de lo que los equipos de respuesta pueden contenerlo. La advertencia se dio durante una visita a Kinsasa, la capital del país, donde el funcionario se reunió con autoridades locales.

Según explicó Tedros en una publicación en la red social X, los nuevos casos se están duplicando en algunos de los puntos críticos del brote, casi tres meses después de que fuera detectado por primera vez. Se trata de la segunda visita del líder de la OMS al país centroafricano desde que la emergencia fue declarada oficialmente a mediados de mayo.

“Todos estamos de acuerdo en que debemos ampliar urgentemente y de manera masiva todos nuestros esfuerzos en todos los pilares de la respuesta y por todos los socios”, señaló el director general.

Cifras del brote: más de 3,800 casos y 1,700 muertes

De acuerdo con los datos más recientes del Ministerio de Salud congoleño, el brote acumula 3,874 casos confirmados y 1,751 decesos hasta el lunes. La tasa de mortandad ronda el 45%, un porcentaje que las autoridades atribuyen principalmente a la detección tardía de los casos.

Solo en un periodo de 24 horas se reportaron 77 casos nuevos, de los cuales 44 resultaron mortales. Actualmente hay al menos 717 pacientes en aislamiento, mientras que 749 personas se han recuperado de la enfermedad.

Este episodio ya superó a todos los brotes anteriores de ébola en velocidad de transmisión y se posiciona como el segundo más grande registrado en la historia, solo detrás del ocurrido en África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó más de 28,000 casos y 11,000 muertes.

Huelga de trabajadores de salud agrava la crisis en Ituri

En Ituri, la región más golpeada por el brote, familias afectadas denunciaron que numerosos trabajadores de primera línea se han declarado en huelga, lo que ha reducido aún más el acceso a la atención médica en una zona ya afectada por el conflicto armado con grupos rebeldes, cerca de las fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda.

Aunque algunos trabajadores comenzaron a recibir pagos pendientes en la última semana, continúan exigiendo mejores salarios. Anicet Baluku, residente de Bunia —capital de Ituri— responsabilizó a la huelga por la muerte de sus dos hermanos a causa del ébola y pidió a las autoridades encontrar una solución urgente.

Sin vacuna ni tratamiento aprobado para esta cepa

El brote es causado por el virus Bundibugyo, para el cual no existe actualmente un tratamiento ni una vacuna aprobados. Las autoridades locales consideran que el contagio comenzó en una zona remota mucho antes de que la emergencia fuera declarada oficialmente el 15 de mayo.

Tedros hizo un llamado a fortalecer la coordinación bajo el liderazgo del gobierno congoleño, proteger a los trabajadores de la salud y garantizar que las comunidades afectadas sean el centro de la respuesta. "No podemos detener el ébola sin su confianza, liderazgo y colaboración", concluyó el director de la OMS.

Con información de: AP

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