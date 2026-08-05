Salud

Brote de Ébola se Propaga Más Rápido que Esfuerzos para Combatirlo, Alerta OMS

La tasa de mortandad ronda el 45%, un porcentaje que las autoridades atribuyen principalmente a la detección tardía de los casos.

Trabajadores de la salud desinfectan el féretro de una víctima del ébola en el Hospital General en Ituri, República Democrática del Congo. Foto: APTrabajadores de la salud desinfectan el féretro de una víctima del ébola en el Hospital General en Ituri, República Democrática del Congo. Foto: AP

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