Medio Ambiente

Erupción en Volcán de Fuego Cambió Forma de su Cráter: Fotos del Antes y Después

La actividad eruptiva del Volcán de Fuego causó que pobladores de zonas cercanas fueran desalojados

El Volcán de Fuego hizo erupción el 4 de agosto de 2026 en Alotenango, Guatemala. Las autoridades activaron la alerta naranja ante el incremento de la actividad volcánica.El Volcán de Fuego hizo erupción el 4 de agosto de 2026 en Alotenango, Guatemala. Las autoridades activaron la alerta naranja ante el incremento de la actividad volcánica.

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