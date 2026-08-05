Medio Ambiente

Alerta por Lahares tras Erupción del Volcán de Fuego: Población Está en Riesgo

Autoridades de Guatemala llaman a no bajar la guardia ante la actividad del Volcán de Fuego y las lluvias que afectan al país

Actividad del Volcán de Fuego de Guatemala en agosto 2026. Foto: X @ConredGuatemalaActividad del Volcán de Fuego de Guatemala en agosto 2026. Foto: X @ConredGuatemala

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El Volcán de Fuego disminuye su actividad, pero las lluvias podrían generar lahares. Las autoridades piden precaución. Descubre qué son y cómo afectan.

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