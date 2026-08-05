Alerta por Lahares tras Erupción del Volcán de Fuego: Población Está en Riesgo

Aunque la actividad del Volcán de Fuego comenzó a descender progresivamente, autoridades de Guatemala alertaron a la población debido a que las lluvias que afectan al país podrían ocasionar lahares en la zona.

Aquí te brindamos detales de la reciente actividad volcánica en el país y te contamos qué son los lahares que ponen en riesgo a la población.

Actividad del Volcán de Fuego

El Volcán de Fuego de Guatemala entró en erupción hace aproximadamente 45 horas, y este miércoles 5 de agosto de 2026 las autoridades del país dijeron que la actividad desciende progresivamente.

Pero la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) llamó a la población a mantener la precaución debido a que la Onda del Este que afecta con lluvias al país puede provocar lahares.

"Material acumulado en la parte alta del volcán continúa generando colapsos y descenso de bloques incandescentes hacia las barrancas Ceniza y Seca (ubicadas en las faldas del volcán) lo que podría generar corrientes de densidad piroclástica (lodo, palos y piedras de gran tamaño descendiendo del volcán)", indicaron la CONRED y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) en una nota informativa.

¿Qué son los lahares?

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de México, los lahares son corrientes de lodo y escombros volcánicos que descienden por las laderas del volcán, incorporando más material hasta depositarse e inundar las zonas bajas.

En su página de internet, detalló que éstos fluyen por los cauces de los arroyos y su alcance depende del volumen del material movilizado, de la cantidad de agua que se incorpora a la mezcla (agua de lluvia, deshielo o arroyos) y de la topografía del volcán.

Los lahares se generan cuando los materiales emitidos durante las erupciones se mezclan con agua y forman flujos que se mueven pendiente abajo.

“Pueden ocurrir durante o después de una erupción. El agua proviene de los lagos, arroyos, ríos, derretimiento de los glaciares o nieve que cubre la cima del volcán o de las lluvias torrenciales que movilizan materiales volcánicos depositados sobre el volcán”, precisó.

Albergues en Guatemala

Por otra parte, la CONRED informó que mantiene 5 albergues habilitados, cuatro en el departamento de Escuintla y uno en Sacatepéquez, dando atención a mil 680 personas albergadas.

Además, continúan desplegados los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) y Equipos de Intervención Estratégica (EIE) de la SE-CONRED, quienes apoyan las labores operativas, el manejo de información, la evacuación preventiva de familias y la coordinación con las autoridades territoriales.

También continúa la entrega de ayuda humanitaria y la atención integral a las familias albergadas, como alimentación, atención médica y seguridad, mientras se mantiene el monitoreo permanente de la actividad volcánica.

El organismo recomendó a la población no acercarse al volcán ni a las barrancas, atender las indicaciones de las autoridades locales, mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 119.

DISPERSIÓN DE CENIZA DEL VOLCÁN DE FUEGO PODRÍA ALCANZAR HASTA 50 KILÓMETROS.



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SPB