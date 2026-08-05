Ciencia y Tecnología

Estos Son los Volcanes Más Activos de México: Te Decimos Tamaño, Riesgo y Última Erupción

Guatemala y Colombia están en alerta por la actividad de sus volcanes, en México, te contamos cuáles son los volcanes con mayor actividad y cómo se les vigila ante cualquier posible riesgo

Volcán Popocatépetl en 2023Estos son los volcanes más activos de México. Foto: Reuters

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El Popocatépetl, conocido como 'Montaña que Humea', sigue en actividad intensa. ¿Qué otros volcanes en México representan un riesgo? Aprende más sobre su vigilancia.

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