Características de Acinetobacter Baumannii, la Súper Bacteria Mortal que Estudia la UNAM

La bacteria mortal Acinetobacter baumannii, identificada como un patógeno muy resistente a los antibióticos, es objeto de una investigación del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en N+ te compartimos cuáles son sus características.

Este microrganismo está presente en una amplia variedad de especies animales, plantas, alimentos y fuentes de agua, así lo dio a conocer el estudio encabezado por Santiago Castillo Ramírez, investigador del CCG de la UNAM, quien, junto con su equipo, analizó 23 mil 205 genomas de la bacteria obtenidos de bases de datos públicas.

Las muestras que conformaron el estudio corresponden a registros recopilados durante cuatro décadas en 106 países de los siete continentes.

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¿Qué es la bacteria Acinetobacter baumannii?

Acinetobacter baumannii es una bacteria que suele asociarse con infecciones adquiridas en hospitales, específicamente en pacientes hospitalizados o que permanecen en unidades de cuidados intensivos.

Debido a su capacidad para desarrollar resistencia a múltiples antibióticos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera un patógeno prioritario para el desarrollo de nuevos tratamientos.

Cabe señalar que la Acinetobacter baumannii posee una alta capacidad para incorporar genes que le permiten resistir distintos tratamientos, más en entornos con una fuerte influencia de la actividad humana, como aguas residuales o animales de compañía.

"Nuestra salud está interconectada con la de los animales y el medio ambiente; hay que superar la mirada antropocéntrica", enfatizó el investigador.

La investigación de la UNAM encontró que este microorganismo además de estar presente en personas, también se encuentra en más de 95 tipos de hospederos y en más de 30 especies animales, entre ellas perros, gatos, vacas, caballos, cerdos, ovejas, aves y peces.

De acuerdo con la Gaceta de la UNAM, los investigadores detectaron la presencia de Acinetobacter baumannii en plantas, leche, carne, frutas, verduras y cuerpos de agua contaminados, lo que evidencia que su distribución va más allá del entorno hospitalario.

Algunos linajes de la bacteria permanecen limitados a determinadas fuentes, mientras que otros circulan entre humanos, animales y el ambiente.

Otro de los hallazgos fue la identificación de similitudes genéticas entre cepas encontradas en humanos y en otros hospederos, lo que sugiere un posible intercambio entre especies.

Este comportamiento de la bacteria podría estar relacionado con procesos de zoonosis, es decir, enfermedades infecciosas capaces de transmitirse entre animales vertebrados y seres humanos.

FBPT