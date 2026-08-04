Ciencia y Tecnología

Características de Acinetobacter Baumannii, la Súper Bacteria Mortal que Estudia la UNAM

La UNAM estudia la Acinetobacter baumannii, una bacteria mortal resistente a antibióticos; te indicamos cuáles son sus características

Bacteria investigada por la UNAMUn investigador de la UNAM analiza bacterias. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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