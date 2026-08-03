Ciencia y Tecnología

¿WhatsApp se Cayó Hoy en México? Usuarios Reportan Falla Masiva en App de Mensajería

Cerca de las 13:30 del día comenzaron a registrarse los primeros informes de fallas por parte de usuarios en el país

Usuarios de la app de mensajería instantánea WhatsApp. Foto: ReutersUsuarios de la app de mensajería instantánea WhatsApp. Foto: Reuters

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