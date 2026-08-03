¿WhatsApp se Cayó Hoy en México? Usuarios Reportan Falla Masiva en App de Mensajería

Usuarios de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp reportaron la tarde de este lunes 3 de agosto de 2026 la caída masiva del servicio en México y otras partes del mundo.

De acuerdo con el sitio Downdetector, cerca de las 13:30 del día comenzaron a registrarse los primeros informes de fallas, los cuales alcanzaron un pico de más de 100 reportes pasadas las 14:00 horas.

¿Qué está pasando con WhatsApp hoy?

Con el 64% de los informes de fallas, el principal problema reportado era el envío de mensajes, seguido de intermitencias en la app, con 30%, y dificultades para iniciar sesión, con 4%.

Los reportes de fallas provenían de los principales centros urbanos del país, destacando:

Ciudad de México

Monterrey

Mérida

Guadalajara

San Luis Potosí

Tuxtla Gutiérrez

Hasta el momento, la app no ha emitido alguna postura relacionada con los informes de fallas de los usuarios en el país.

A la par, en España se registran intermitencias similares, con un pico de más de 600 reportes de fallas provenientes de Madrid, Valladolid, Valencia, Barcelona, Sevilla y San Sebastián, según Downdetector.

¿Por qué se cayó WhatsApp?

El servicio de WhatsApp suele caerse por fallas en los servidores centrales de Meta, errores de software, tareas de mantenimiento o cortes en el internet local de tu equipo.

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