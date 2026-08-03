Seguridad

IA, Drones y Robots se Suman a Estrategia de Seguridad en Edomex

La renovación del sistema de seguridad en Edomex incluye la incorporación de robots especializados en tareas de asistencia y vigilancia

Elementos de seguridad el Edomex, quienes ya cuentan con tecnología para sus operativos.Elementos de seguridad el Edomex, quienes ya cuentan con tecnología para sus operativos. Foto: N+

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