IA, Drones y Robots se Suman a Estrategia de Seguridad en Edomex

El Gobierno del Estado de México (Edomex) ha consolidado una modernización histórica de su Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) mediante la integración de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial (IA), diseñadas para fortalecer la prevención y respuesta ante la incidencia delictiva.

Esta reingeniería tecnológica, que abarca la totalidad de la geografía estatal, busca reducir los tiempos de reacción y mejorar la vigilancia en los 125 municipios de la entidad.

Operativo en calles del Edomex. Foto: N+

Implementación de Inteligencia Artificial en la vigilancia estatal

Dentro de esta estrategia, la Inteligencia Artificial (IA) desempeña una función central en la operatividad del Centro de Comando Criminal en Tiempo Real (C3TR). Esta tecnología permite la localización de vehículos sospechosos en cuestión de segundos mediante la identificación de parámetros específicos como el modelo y el color del automóvil.

Asimismo, en el Edomex se ha implementado un sistema de traducción simultánea en la línea de emergencias 9-1-1 para asistir a turistas extranjeros en su idioma natal en tiempo real.

La IA también se aplica en la APP Colibrí, la cual gestiona botones de pánico y realiza análisis de video para generar información estratégica que facilite la toma de decisiones rápidas por parte de las autoridades.

Autoridades de seguridad de Edomex, durante presentación. Foto: N+

Despliegue de robots y drones tácticos para patrullaje

La renovación del sistema de seguridad incluye la incorporación de robots especializados en tareas de asistencia y vigilancia. Entre ellos destaca "Ceci", un robot humanoide interconectado a bases de datos para asistir en crisis de alto impacto, y "K5", un robot canino con capacidades de reconocimiento facial y escaneo automático para la detección de vehículos con reporte de robo.

Para complementar la vigilancia desde el aire, una flota de 80 drones tácticos ha sido desplegada en el territorio estatal. Estas aeronaves no tripuladas operan mediante rutas automatizadas y transmiten video en tiempo real, permitiendo el acceso a zonas donde no se cuenta con la infraestructura física de cámaras estatales.

Elementos de la Policía de Edomex, durante operativo de vigilancia. Foto: N+

Fortalecimiento operativo y alcance del monitoreo

La estrategia se apoya además en el nuevo Centro de Comando Criminal en Tiempo Real (C3TR), el cual integra cámaras de videovigilancia de diversos sectores, incluyendo transporte público, comercios, aeropuertos y unidades móviles, así como arcos carreteros con reconocimiento de matrículas.

A estas herramientas se suma la operación del helicóptero UH-60A Black Hawk, destinado a operativos de alto impacto, transporte de personal táctico, evacuaciones médicas y combate de incendios forestales.

Según datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), esta integración tecnológica ha contribuido a mejorar la percepción de seguridad en ocho de los municipios evaluados por la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

Con información de N+

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