Resultados de Secundaria 2026 CDMX: ¿Cómo Saber En Qué Escuela Se Quedó Tu Hijo? Listas AEFCM

Los resultados de las preinscripciones de secundaria 2026 en CDMX se darán a conocer este martes 4 de agosto y acá te decimos cómo consultar las listas de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) para saber en qué escuela se quedó tu hijo.

Tan solo la semana pasada se anunciaron los resultados de las preinscripciones SAID Edomex, y este martes los estudiantes de la capital del país conocerán a qué secundaria entrarán en el próximo ciclo escolar 2026-2027.

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¿A qué hora salen los resultados de secundaria 2026 CDMX?

Toma en cuenta que en el comunicado de la AEFCM no se especifica un horario exacto para la publicación de las listas de secundaria 2026, sin embargo se espera que desde la mañana del 4 de agosto ya estén disponibles en la plataforma.

Por este motivo, se recomienda a los padres y madres de familia mantenerse pendientes de cuando habiliten la página web para poder consultar los resultados de las preinscripciones 2026 CDMX.

¿Cómo consultar resultados para entrar a la secundaria?

Para saber en qué escuela se quedó su hijo para el ciclo escolar 2026-2027, las mamás, papás y tutores deben ingresar a la página web de la AEFCM, en el siguiente link: https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/ y seguir estos pasos:

Da clic en el botón "Consulta de resultados de asignación a 1° secundaria". Escribe la CURP del estudiante. Digita la Opción de Preinscripción (OP) y el número de folio que vienen en su comprobante de preinscripción. Da clic en la opción que dice "Buscar".

En caso de estar conformes con el resultado de secundaria 2026, los padres, madres o tutores recibirán su comprobante de asignación, con el cual deberán hacer su inscripción de forma presencial en la escuela que les fue asignada.

¿Cuándo se hace el cambio de secundaria en CDMX?

Los estudiantes o padres de familia que no estén conformes con la consulta de resultados de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027, podrán solicitar un cambio de escuela secundaria o de turno en CDMX el 6, 7 y 10 de agosto, en la misma plataforma de la AEFCM.

Mientras que el periodo de preinscripciones extemporáneas a lugares disponibles de secundaria se realizará el 6, 7, 10, 11 y 12 de agosto, para aquellos que no realizaron el registro en su momento.

PPP