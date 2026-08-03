Educación

Resultados de Secundaria 2026 CDMX: ¿Cómo Saber En Qué Escuela Se Quedó Tu Hijo? Listas AEFCM

La AEFCM dará a conocer los resultados de las preinscripciones de secundaria 2026 en CDMX. Checa cómo consultar las listas

Cómo Consultar los Resultados de Secundaria 2026 CDMXLos estudiantes conocerán a qué secundaria entrarán en el ciclo escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+