Buscan a Monserrath Salazar, Joven Estudiante de la UPAV Desaparecida en Papantla, Veracruz

En Papantla, en la zona norte de la entidad veracruzana se informó acerca de la desaparición de una joven estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba para localizar a Monserrath Salazar Hernández, estudiante de 17 años, reportada como desaparecida desde el pasado sábado 1 de agosto.

Según los datos recabados al momento, la adolescente fue vista por última vez en el municipio de Papantla, donde cursa la preparatoria abierta en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la UPAV.

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Ella es originaria y tiene su domicilio en la comunidad de Entabladero, municipio de Espinal, al norte del Estado, y como señas particulares, mide un metro con cincuenta centímetros, es de complexión delgada, tez morena, cabello negro, largo y lacio, ojos color café oscuro y presenta los dientes caninos superiores encimados. Al momento de su desaparición vestía uniforme escolar.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la población para aportar cualquier información que permita dar con su paradero. Se informó que cualquier dato puede ser reportado de inmediato a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas o al número de emergencias 911, debido a que se cree que su integridad pudiera estar en riesgo.

Otro menor desaparecida en Veracruz

Mediante la activación de iba ficha del protocolo Alba la Fiscalía general del Estado de Veracruz, difundió el boletín de búsqueda, con la intención de dar con el paradero de Monserrat Hernández Parra, quien cuenta con 13 años de edad, es originaria de Xalapa, Veracruz.

Entre las señas compartidas para dar con la joven se indico que cuento con una estatura de 1.50 metros, de tez blanca y complección delgada, con cabello crespo, largo y de color negro y además de ojos color cafés. Y como otra seña muy particular de la joven reportada como no localizable es el uso de lentes y gorro, y no utiliza aretes.

La última vez que se supo de Monserrat fue el pasado sábado 1 de agosto en la ciudad de Xalapa, Veracruz.