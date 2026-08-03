Desaparecidos

Buscan a Monserrath Salazar, Joven Estudiante de la UPAV Desaparecida en Papantla, Veracruz

La FGE activó el protocolo Alba para la búsqueda de la joven estudiante Monserrath Salazar Hernández, estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV),desaparecida el 1 de agosto.

Activan protocolo Alba para localizar a Monserrath Salazar Hernández desaparecida en Papantla, VeracruzActivan protocolo Alba para localizar a Monserrath Salazar Hernández desaparecida en Papantla, Veracruz. Foto: FGE

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Buscan a Monserrath Salazar, estudiante de 17 años de la UPAV. La FGE activó el Protocolo Alba. Si tienes pistas sobre su paradero, comunícate con las autoridades. Su vida podría estar en peligro.

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