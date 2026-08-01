Desaparecidos

Colectivos Piden la Búsqueda de Desaparecidos en el Interior del Rancho de Ixcatán, en Zapopan

Autoridades informaron que el rancho asegurado en Zapopan era operado, presuntamente, por una célula del crimen organizado y funcionaba como un posible campo de adiestramiento

Rancho Ixcatán en JaliscoFoto: N+

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Rancho Ixcatán en Jalisco: un posible campo de adiestramiento del crimen organizado fue desmantelado. Seis detenidos y un arsenal asegurado

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