Colectivos Piden la Búsqueda de Desaparecidos en el Interior del Rancho de Ixcatán, en Zapopan

Según autoridades, el rancho asegurado a orillas del poblado de Ixcatán, en Zapopan, Jalisco, era utilizado por la delincuencia organizada y operado por una célula criminal, por lo que es considerado un posible campo de adiestramiento.

De acuerdo con colectivos, el predio servía como un punto al que llevaban a las personas reclutadas para posteriormente trasladarlas a la sierra.

¿Quienes fueron los detenidos durante el operativo de personal en el rancho de Ixcatán?

José Ángel, de 39 años.

Jorge Misael, de 28 años.

Carlos Antonio.

Luis David, de 43 años.

Javier Antonio, de 25 años.

David Rolando, de 33 años.

¿Qué fue lo asegurado durante el cateo del sitio?

La totalidad de seis armas, de las cuales cinco son largas y una corta.

Así como 53 cargadores de abastecimiento para las mismas.

Y entre el equipo táctico asegurado se encontraron:

Chalecos con siglas de grupos del crimen organizado.

Además de seis fornituras y cuatro cascos balísticos.

Así como tres camionetas y una moto.

Hallazgos en predio asegurado en Jalisco:

Seis armas.

53 cargadores.

Seis fornituras.

Cuatro cascos balísticos.

Tres camionetas.

Una moto.

En el lugar ya ha hecho presencia personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para iniciar con las investigaciones.

Colectivos de búsqueda de desaparecidos informan que, hasta el momento, no hay información respecto a personas desaparecidas que hayan estado en este rancho.

Piden a las autoridades que lleven a cabo indagatorias a profundidad en el caso.

Indira Navarro comentó: "La carpeta queda abierta por la FGR, y son ellos los que tienen que darle seguimiento. Insistirle que se haga una búsqueda exhaustiva dentro del predio."

Al menos cuatro ranchos o campos de adiestramiento criminal han sido asegurados en Jalisco:

El 18 de septiembre de 2024 fue asegurado el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

El 29 de enero de 2025 fue intervenido el Rancho La Vega, también en Teuchitlán.

Este 21 de julio de 2026 fue cateado otro posible campo de reclutamiento en la delegación Las Palmas, en Puerto Vallarta.

Y este 30 de julio fue desmantelado este predio en Ixcatán, a orillas del municipio de Zapopan.

Campos de adiestramiento asegurados en Jalisco: