Jalisco Prepara la Primera Exportación de Aguacate a Corea del Sur

Jalisco ya está preparando la exportación de aguacate a Corea del Sur, de acuerdo con el presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate del Estado, Saúl Medina.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ya remitió el plan de riesgos a las autoridades surcoreanas.

Únicamente se encuentran a la espera de la respuesta y aprobación final de aquel país para comenzar los primeros embarques.

Actualmente, Jalisco exporta aguacate a más de 32 países, como Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea.

Anuncian la décima edición del Congreso de Aguacate Jalisco 2026

Además, también fue presentada oficialmente la décima edición del Congreso de Aguacate Jalisco 2026, en compañía del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Eduardo Ron Ramos, y de la presidenta municipal de Zapotlán el Grande, Magali Casillas.

“Este encuentro se ha consolidado como un espacio clave de innovación, creatividad y diálogo entre productores y líderes del sector a nivel nacional e internacional. Un punto de encuentro para abordar temas de vanguardia y generar alianzas que fortalecen a toda la cadena productiva del aguacate”, manifestó Eduardo Ron Ramos.

Hoy, junto a Saúl Medina, presidente de @apeajal , y la presidenta municipal de Zapotlán el Grande, Magali Casillas, presentamos en rueda de prensa el

10.° Congreso del Aguacate Jalisco 2026. pic.twitter.com/WfGdZu5bKA — Lalo Ron Ramos (@LaloRonR) July 30, 2026

El encuentro se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de agosto en Ciudad Guzmán.