Economía

Jalisco Prepara la Primera Exportación de Aguacate a Corea del Sur

El estado de Jalisco ya está preparando la primera exportación de aguacate a Corea del Sur, incluso el Senasica ya remitió el plan de riesgos a las autoridades surcoreanas

AguacateJalisco se prepara para exporta aguacate a Corea del Sur. Foto: N+

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Jalisco exportará aguacate a Corea del Sur, sumándose a más de 32 países. Senasica ya envió plan de riesgos. ¿Listos para el primer embarque?

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